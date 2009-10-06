Анонс на 7 октября

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9-00 - В Счетной палате начнется заседание Рабочей группы INTOSAI (высших органов контроля государственных финансов стран) по вопросам государственного долга. (ул.М.Коцюбинського,7); 9-45 - брифинг участников.

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Круглый стол на тему: «Защита интересов работников посредством инструментом социального партнерства в условиях экономического кризиса». Организатор - Конфедерация вольных профсоюзов Украины. Участники: председатель КВПУ, народный депутат Украины Михаил Волынец (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16).

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10-00 - На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция директора ДЦ "Украина-Ближний Восток", эксперта по ценным бумагам и инвестициям Н.Усачева на тему: "Инвестиции и рынки Ближнего Востока для украинского бизнеса: правда или обман?

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Есть ли будущее у НАК "Нефтегаз" Украины?". Участники: Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, кандидат технических наук, член Киевского международного энергетического клуба Иван Дияк, эксперт по энергетике, президент Киевского международного энергетического клуба, экс-председатель «Укртранснефть» Александр Тодийчук, президент Украинской нефтегазовой академии, экс-руководитель "Укргазпрома" Богдан Клюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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10-30 - Пресс-конференция на тему: "Способ обойти банковские сверхпроценты. Западные банки начали дешево кредитовать украинский бизнес". Участники: управляющий по вопросам средне- и долгосрочного кредитования Венгерского экспортно-импортного банка Виктор Берки, финансовый директор группы компаний "FOZZY GROUP" Виктория Кострома, управляющий партнер международной юридической компании "Integrites" Вячеслав Корчев (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5-а

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10-30 - Пресс-конференция компании “Рубин” на тему: “Развитие рынка IT в 2009 году: результаты и прогнозы”. Участники: Владимир Поздняков, региональный менеджер IDC в Украине, эксперт, аналитик; Игорь Гасаенко, генеральный директор компании “Рубин”, эксклюзивного поставщика ТМ ColorWay в Украину; Олег Кристюк, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании “Рубин” («Українські новини», ул. Эспланадная, 20, 1 этаж).

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11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция начальника Главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимира Стороженко на тему: «Состояние подготовки столицы к отопительному сезону» (ул.Сретенская, 2/8).

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11-00 - Европейская Бизнес Ассоциация и компания «Эрнст энд Янг» проведут совместную пресс-конференцию. Будут обнародованы: Результаты оценки Индекса инвестиционной привлекательности Украины; Результаты исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией «Эрнст энд Янг», международным лидером по аудиторским и консультационным услугам, совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией с 10 по 28 сентября 2009 года. После презентации запланирована пресс-конференция (ГП «Украинский центр механизации путевых работ», ул. Качалова, 5).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Экономический кризис и занятость в Украине: виден ли свет в конце тоннеля?», на которой будут обнародованы профсоюзные данные о нынешнем и прогнозируемом уровне безработицы, условиях труда и задолженностям по зарплате в различных секторах экономики, регионах, а также названы имена наихудших работодателей Украины по итогам последнего полугодия. Пресс-конференцию проведет председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук («РБК-Украина», ул. Грушевского, 10).

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11-00 - В Интернет-холдинге «Обозреватель» состоится веб- пресс-конференция с участием доктора экономических наук, профессора Владимира Черняка на тему: «Нацбанк прогнозирует стабилизацию работы банковской системы к следующему году. Насколько реален прогноз?» (ул. Дмитровская, 44-а).

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11-00 - Состоится пикетирование Кабинета Министров Украины, организованное семьями, получившими льготные молодежные кредиты, и уже 3 года как должны были бы жить в доме, построенном в г.Буча по ул.Тарасовская, 8-А, по программе поддержки молодежного строительства. Но застройщик ООО «Укржитлокомплекс» повысил вдвое стоимость жилья и третий год не сдает дом в эксплуатацию. Участники акции требуют срочной сдачи дома, отставки председателя Госфонда В.Омельчука и «молодежного» министра Ю.Павленко, привлечения к ответственности директора ООО «Укржитлокомплекс» С. Галушко.

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12-00 - Пресс-конференция по поводу открытия проекта технической помощи Европейского Союза Twinning "Усиление регуляторной и юридической возможности НКРЭ по регулированию нефтегазового сектора". Пресс-конференции будет предшествовать официальная церемония открытия проекта, в которой примут участие: Валерий Кальченко, председатель НКРЭ; Жозе Мануель Пинту Тейшейра, председатель представительства ЕК в Украине; Карло Креа, ген.секретарь Органа регулирования электроэнергетики и газа Италии; Тимофей Мотренко, председатель ГУ государственной службы Украины и др. (ул. Смоленская, 19, к. 123).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Четвертый транш кредита МВФ: только в обмен на цену на газ, возможны ли варианты?”. Приглашены: Валерий Новицкий, зам.директора Института мировой экономики; Андрей Блинов, директор Института изучения России; Валерий Гладкий, ген.директор Аналитического центра „Бюро экономических и социальных технологий” («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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13-00 - Пресс-конференция на тему: "Качество соковой продукции в Украине" . В работе примет участие президент Центра экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий (“Укринформ”, ул..Б.Хмельницкого, 8/16

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14.30 - -В рамках Проекта ТАCIS презентация «Программы поддержки угольного сектора» для представителей Министерства угольной промышленности Украины". Большой Конференц-зал НАН Украини.

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14-30 - В УНИАН состоится презентация клубного проекта Полет.UA - "Публичные лекции Полет.UA", который начнется с лекции Александра Аузана «Национальная формула модернизации». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Начнутся комитетские слушания на тему: «О состоянии подготовки к отопительному сезону 2009-2010 гг.». Организатор: парламентский Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства (ул.. Банковская, 6-8, 2-й этаж, кинозал). Вход по карточкам аккредитации.

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- 7-10 октября в пгт. Новый Свет (Крым) в Доме шампанских вин «Новый Свет» состоится Второй Международный конкурс игристых вин им. Льва Голицына. Участие в Конкурсе подтвердили 27 предприятий из 15 стран. Конкурс будет проводиться по правилам, утвержденным Международной организацией винограда и вина (МОВВ) на 2009 год. Надзор за соответствием конкурса мировым стандартам будет проводить официальный наблюдатель от МОВВ – Ян Жубан – эксперт по вопросам виноделия, ассистент Генерального директора МОВВ. В рамках Конкурса планируется проведение Первой в Украине ярмарки шампанских виноматериалов. Организаторы Конкурса оплачивают журналистам авиаперелет Киев-Симферополь, трансфер из Симферополя до пгт. Новый Свет, а также проживание и питание. Телефоныgoutsalova@marketingburo.com.ua.: