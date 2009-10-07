ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «У Надра Банка есть три варианта», в котором пишет - после неудачной первой попытки реструктуризировать внешний долг банк «Надра» предложил своим кредиторам более выгодные условия…

http://delo.ua/dengi/banki/nadra-natroe-gadala-131759/

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Также «Дело» в материале «Цены на золото подскочили после "антидолларового заговора" экспортеров нефти» пишет – причинами очередного скачка стоимости золота послужила неуверенность инвесторов в будущем доллара, тайные переговоры экспортеров нефти и британская деловая газета…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/zoloto-ustanovilo-ocherednoj-rekord-131740/

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«Дело» в публикации «Украинских банкиров грабят по мелочам» пишет - за 9 месяцев 2009 года грабители покушались на деньги украинских банков 147 раз, что на 40% больше, чем за весь 2008 год. Tакие данные изданию предоставили в Государственной службе охраны Украины (ГСО). Суммы награбленного в ГСО не знают, банкиры предоставляют информацию с большой неохотой. Исходя из опубликованных данных, добыча банковских грабителей в 2009 году составила около 1,5 млн. грн.

http://delo.ua/dengi/banki/ukrainskih-bankirov-grabjat-po-melocham-131758/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Популярная экономика» пишет – социальные стандарты в Украине могут повыситься уже в ноябре. Верховная Рада вчера в первом чтении приняла законопроект о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты до конца года на 12-14% – до 701-744 грн. В 2010 году уровень соцстандартов предлагается увеличить в среднем на 23%. На эти цели в ноябре-декабре необходимо 8 млрд грн, а в 2010 году – еще 60 млрд грн. Найти такие средства в бюджете будет сложно, говорят депутаты. Поэтому они намерены утвердить закон, предусматривающий менее высокий рост стандартов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1251380

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Продукты объединения» пишет – в западной Украине продолжаются слияния операторов продуктовой розницы – ООО "Пакко" договорилось об объединении с "Агроконтрактом". Компании рассчитывают совместно привлечь инвестиции крупного западного инвестфонда, а также снизить операционные затраты. Но участники рынка говорят, что речь идет о покупке "Агроконтрактом" около 50% "Пакко"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1251394

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Сделка под звуки музыки» пишет – крупнейшая в Украине медиагруппа "Интер" пополнилась еще одним активом – MTV Ukraine. Помимо популярного музыкального канала, "Интер" намерен также транслировать другие каналы семейства Viacom, среди них VH1 и Nickelodeon. Покупка актива, стоимость которой, по данным участников рынка, составила 15 млн. долл., позволит "Интеру" в перспективе выйти на рынок спутникового телевидения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1251384

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Издание «Экономические известия» в публикации «НБУ вынудят напечатать 10 млрд. грн.» пишет – Верховная Рада обязала НБУ сделать эмиссию. ВР предупредила: если Президент не подпишет недавно принятый закон о финансировании Евро-2012 в течение трех дней, его подпишет спикер…

http://eizvestia.com/fin/full/4183042

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"Экономические известия" в публикации «Россия опускает шлагбаум» пишут - Украина может потерять треть рынка автоперевозок в Россию, на котором наши компании зарабатывают не менее 200 млн. долл. ежегодно. Это случится, если Европейская конференция министров транспорта уступит требованиям России в отношении уменьшения базовых квот разрешений ЕКМТ в три раза с начала 2010 г. С таким требованием во время последнего заседания рабочей группы совета министров ЕКМТ (состоялось на прошлой неделе) выступили представители транспортной отрасли России. Таким образом, российская власть хочет сократить присутствие иностранных транспортных операторов на своем рынке и защитить интересы компаний-резидентов…

http://eizvestia.com/markets/full/4183045

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«Газета по-киевски» в материале «Продается Киев» пишет – в центре столицы выставлены на продажу практически все здания, находящиеся в коммунальной собственности…

http://mycityua.com/articles/city/2009/10/07/083436.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Брюс Уиллис инвестирует в горилку» пишет – актер решил купить акции компании, которой принадлежит завод в Черкассах…

http://www.segodnya.ua/news/14083982.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок страхования только нащупал дно, самый тяжелый этап впереди…» подает интервью главы правления АСК «ИНГО Украина» Игоря Гордиенко…

http://economics.unian.net/rus/detail/22608

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Минималку» повысят за счет чиновника. Кто им будет…» пишет - Верховная Рада, наперекор прогнозам экспертов и аналитиков, приняла за основу проект закона о прожиточном минимуме и минимальной зарплате в 2010 году. К тому же сократила процедуру рассмотрения во втором чтении документа. А еще нашла выход, за счет кого совершить такое «благое» дело. Просто с нами поделятся чиновники. Остается неясным - кто будет «чиновником», у которого отберут половину зарплаты, чтобы поднять «минималку»?..

http://economics.unian.net/rus/detail/22589

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Утка заклевала доллар» пишет - слухи о планах экспортеров нефти отказаться в расчетах от доллара обрушили его курс. Акции и нефть подорожали, а цена золота побила рекорд. В России доллар опустился ниже 30 руб., а фондовые индексы выросли на 3,5%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/07/215642

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Издание «Известия» в публикации «Не плодите и не размножайте чиновников» пишет – в России армия чиновников продолжает расти, несмотря на кризис. Растут и расходы на нее. Однако правительство все же намерено эту тенденцию переломить. Об этом во вторник заявил вице-премьер и глава правительственного аппарата Сергей Собянин на совещании в Генпрокуратуре России. Однако, чтобы это сделать, государству неминуемо придется отказаться от части своих функций. Возможно ли это в условиях кризиса?..

http://www.izvestia.ru/politic/article3133893/

(УНИАН)