Кабмин намерен усилить контроль за продажей алкоголя и сигарет

Правительственный комитет по гуманитарным вопросам и социальной политике одобрил проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно усиления контроля за продажей алкогольных и табачных изделий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНЫКА.

Новым законопроектом расширяется перечень мест, где будет запрещено продавать и употреблять упомянутую продукцию.

В частности, запрещается потреблять алкогольные напитки и табачные изделия, за исключением специальных отведенных мест, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и торгово-развлекательных комплексах, на детских и спортивных площадках.

В то же время, предлагается ограничить продажу алкогольных напитков и табачных изделий на территории парков, мест отдыха и проведения массовых мероприятий, на пляжах и остановках общественного транспорта, кроме специально отведенных для этого мест.

Данным законопроектом также предлагается наложить ограничение на рекламу пива.

Ожидается, что проект будет одобрен правительством.