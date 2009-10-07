Главное на 7 октября (день)

14:00, 07 октября 2009
Разное
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Хроника дня

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Общество

ВР 20 октября рассмотрит законопроект о повышении соцстандартов

Верховная Рада Украины 20 октября рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

 Кильчицкая: Больницы и поликлиники Киева будут с отоплением

В течение недели к теплоснабжению будут подключены все лечебно-профилактические заведения столицы. Также продолжается подключение детских садиков, школ и интернатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявила первый заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Вчера, 6 октября, началось подключение к теплоснабжению социально важных объектов города. В первую очередь, подключают столичные больницы, поскольку эти объекты больше всего нуждаются в скорейшем подключении к теплоснабжению. «Киевэнерго» подключает к отоплению лечебные заведения, школы, детские садики и социальные интернаты по соответствующим заявкам», – сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, по состоянию на 6 часов утра 7 октября к теплоснабжению уже подключены 50 больниц и 3 детских садика.

В пресс-службе КГГА напомнили, что 25 сентября все лечебно-профилактические заведения г. Киева отчитались о готовности к отопительному сезону 2009-2010 года.

Экономика

Цены на промпродукцию в Украине с начала года выросли на 10,6%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в сентябре, по сравнению с августом т.г., составил 3,6%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 10,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в сентябре т.г. против сентября 2008 года выросли на 1,6%.

Финансы

План поступлений от приватизации выполнен на 8,6%

Поступления от приватизации с начала года, по состоянию на 1 октября т.г., составили 731,6 млн. грн. или 8,6% от годового плана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

Поступления от аренды по итогам января-сентября т.г. составили 506,7 млн. грн. (91% от годового плана), за этот же период перечислено 401 млн. грн. дивидендов (135%).

Транспорт

ГАИ внедрила новую систему сдачи экзаменов

Государственная автоинспекция МВД Украины внедрила новую специализированную систему контроля над ходом сдачи экзаменов на получение удостоверения водителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ, принцип работы этой системы заключается в том, что Департамент ГАИ может контролировать в режиме он-лайн процесс сдачи экзаменов на право управления в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Украины.

Процесс сдачи экзамена, а также ответы тех, кто его сдает, в Департаменте ГАИ можно просматривать в режиме реального времени. При этом стало невозможным вмешательство, то есть предоставление помощи при ответе на вопрос или исправление неправильных ответов, подчеркнули в пресс-службе.

Также начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ обратил внимание на то, что отныне все, кто желает получить водительское удостоверение, будут сдавать экзамены по новой версии экзаменационных билетов. Это обусловлено, в частности, тем фактором, что были зафиксированы случаи, когда ответы на общеизвестную старую версию просто заучивали или переписывали, добавил он.

Кроме того, по окончании сдачи экзамена и во время проверки ответов инспектор в подразделении не будет иметь возможности внести какие-либо изменения, поскольку система автоматически информирует о несанкционированном вмешательстве.

На сегодняшний день к работе в системе подключены два столичных регистрационно-экзаменационных подразделения - МРЭО № 2 на ул. Туполева, 19, и МРЭО № 10 на ул. Братиславской, 52. Всего же в Украине есть 267 таких подразделений.

По данным ГАИ, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, ознакомившись с работой новой системы контроля, поставил задачу как можно скорее подключить к системе все имеющиеся в государстве регистрационно-экзаменационные подразделения.

ТЭК

Moody`s ухудшил рейтинг вероятности дефолта «Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило рейтинг вероятности дефолта (PDR) НАК «Нафтогаз Украины» с «Ca» до «Ca/LD», отражая дефолт компании по обязательствам погасить еврооблигации на 500 млн. долл. в положенный срок - 30 сентября.

Об этом сказано в сообщении Moody`s, размещенном на сайте агентства.

В сообщении отмечается, что в то же время, корпоративный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте и его долговые рейтинги оставлены без изменений на уровне «Caa2».

Эти рейтинги по-прежнему находятся в перечне на пересмотр с неопределенным направлением в ожидании реакции кредиторов НАК «Нафтогаз Украины» на его предложение о реструктуризации.

24 сентября НАК «Нафтогаз Украины» предложила держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. НАК «Нафтогаз Украины» предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. Согласно предложению НАК «Нафтогаз Украины», держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Рынки

Кабмин намерен усилить контроль за продажей алкоголя и сигарет

Правительственный комитет по гуманитарным вопросам и социальной политике одобрил проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно усиления контроля за продажей алкогольных и табачных изделий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНЫКА.

Новым законопроектом расширяется перечень мест, где будет запрещено продавать и употреблять упомянутую продукцию.

В частности, запрещается потреблять алкогольные напитки и табачные изделия, за исключением специальных отведенных мест, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и торгово-развлекательных комплексах, на детских и спортивных площадках.

В то же время, предлагается ограничить продажу алкогольных напитков и табачных изделий на территории парков, мест отдыха и проведения массовых мероприятий, на пляжах и остановках общественного транспорта, кроме специально отведенных для этого мест.

Данным законопроектом также предлагается наложить ограничение на рекламу пива.

Ожидается, что проект будет одобрен правительством.

 

 

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