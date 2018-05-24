Всем лежать, работает АМК! Антимонопольный комитет собрался в силовики...

Антимонопольный комитет Украины рвется в бой, ему уже не хватает полномочий для борьбы с нарушителями законодательства. Свои пожелания относительно расширения полномочий АМК подробно изложил в проекте концепции усовершенствования системы защиты экономической конкуренции в Украине, которая была вынесена на обсуждение экспертов, собравшихся за круглым столом 5 октября.

Наибольшее количество комментариев в ходе мероприятия было адресовано пункту концепции, предусматривающему предоставление АМК полномочий, которыми сегодня наделены только правоохранительные органы. Стоит напомнить, что структур со статусом правоохранительного органа в Украине пять - МВД, СБУ, Генпрокуратура, Налоговая милиция и Пограничная служба. Известно, что в тесные ряды правоохранителей хочет встать и Таможенная служба. Итого: правоохранительных структур в Украине может оказаться 7. Не много ли для страны, государственные органы которой с головой погрязли в коррупции?..

Точечные удары АМК по массированному монополизму

В своем вступительном слове исполняющий обязанности главы АМК Александр Мельниченко подробно рассказал о достижениях комитета за последний год, кстати, почти столько же времени он руководит ведомством.

К достижениям А.Мельниченко отнес борьбу с нарушением антимонопольного законодательства на рынках лекарственных препаратов, строительных материалов, продукции агропромышленного комплекса, телекоммуникаций. “Комитет ведет непростую дискуссию с Министерством транспорта и связи Украины. Мы планируем выйти на рынки охраны здоровья, нас беспокоит все то, что беспокоит и каждого украинца. Комитет будет защищать малый и средней бизнес, а для большого бизнеса создаст такие условия, которые позволят ему уверенно чувствовать себя и за пределами Украины”, - подчеркнул и.о. главы АМК.

Все перечисленные направления деятельности АМК можно отследить по новостям. Помните, как в конце 2008 года комитет мертвой хваткой вцепился в производителей подсолнечного масла, заставив их снизить цены на свою продукцию. Совсем недавно АМК в очередной раз по делу «наехал» на «Волю-Кабель», которая в принудительном порядке перевела своих абонентов с аналогового на цифровое телевидение. За необоснованное повышение цен на лекарственные препараты комитет призвал к ответу 7 крупнейших фармацевтических компаний Украины. АМК заставил киевского мэра на 30 копеек снизить тарифы на проезд в метро и приструнил зарвавшихся производителей стройматериалов.

Конечно, это далеко не полный список достижений Комитета за прошедший год, но пробелы в его работе слишком заметны, чтобы на них можно было закрыть глаза. Лично для меня значительно важнее стройматериалов и подсолнечного масла рост цен на бензин, который АМК так и не смог сдержать, или же повышение тарифов на услуги ЖКХ, которые опять выросли явно непропорционально качеству. Не говоря уже о таких специфических вопросах, как украинский рынок железорудного сырья, который де-факто сосредоточен в руках одной компании, диктующей свои условия практически всем металлургическим предприятиям страны.

АМК признает свою слабость в надежде обрести силу

Но стоит отдать А.Мельниченко должное - перечислив успехи, он откровенно признал и наличие большого количества претензий, в том числе, и в отношении рынка нефтепродуктов, и роста квартплаты. Правда, в данном случае критика в адрес комитета была использована его главой в качестве одного из главных аргументов в пользу расширения полномочий АМК. А.Мельниченко позиционировал просчеты своего ведомства исключительно как следствие недостатка в арсенале инструментов для борьбы с нарушениями антимонопольного законодательства.

“Деятельность комитета часто натыкается на определенные проблемы. В частности, мы внесли в ВР законопроект об обеспечении доказательств в делах, которые рассматривает АМК, но он так и не был принят”, - отметил он. В результате, по его словам, комитет по-прежнему лишен возможности изымать документы компаний, в отношении которых возбуждено расследование. При этом в своем комментарии журналистам А.Мельниченко подчеркнул, что предоставление АМК статуса правоохранительных органов как раз и имеет своей целью дать сотрудникам комитета возможность производить выемку документов у субъектов хозяйствования, подозреваемых в антиконкурентных действиях. На уточняющий вопрос относительно других вариантов применения комитетом статуса правоохранительных органов его глава еще раз повторил, что функции силовиков нужны ему для обеспечения доказательной базы по расследуемым делам.

Позволим себе усомниться в скромности запросов АМК, так как статус правоохранительных органов явно не ограничивается лишь правом на изъятие документов. Но даже если только это, то и тут уже есть возможность использовать АМК как карательный орган, по типу Налоговой милиции.

АМК хочет признания своих “подопечных” уголовниками

Несмотря на то, что на обсуждение концепции развития АМК были приглашены эксперты, настроенные явно лояльно по отношению к комитету, даже среди них не было единого мнения по вопросу предоставления статуса правоохранительных органов антимонопольному ведомству. Но для начала мнение сторонника инициатив АМК – заместителя председателя комитета ВР по вопросам экономической политики, народного депутата Сергея Осыки. Его позиция особенно важна, учитывая тот факт, что только парламент может наделить АМК дополнительными полномочиями, приняв соответствующие законы.

Говоря о работе АМК, С.Осыка прибегнул к литературным эпитетам, назвав борьбу комитета за сохранение здоровой конкуренции отчаянной. “Правительство и государство в целом достаточно слабо поддерживают деятельность АМК. Мне кажется, что на уровне общественного сознания в Украине отсутствует понимание того, что монопольный сговор это - всегда преступление, которое наносит огромный ущерб гражданам страны. При монопольных сговорах людей лишают права на справедливую цену, права выбора, у них из кармана вынимают деньги ”, – отметил он.

По его мнению, бороться с этим злом должен правоохранительный орган. Уточним, что одним из пунктов концепции развития АМК значится “введение уголовной ответственности за наиболее общественно опасные антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования путем внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины».

Опять таки правильная стратегия – сначала сделать монополистов уголовниками, а затем предоставить АМК статус правоохранительных органов.

Народный депутат сослался на зарубежный опыт, отметив, что «все антимонопольные ведомства всегда были, есть и будут по сути своей правоохранительными органами». Тогда как в Украине, по его словам, создан антимонопольный орган, лишенный реального инструментария для выполнения своих функций. «Нам не стоит бояться еще одного правоохранительного органа. К примеру, в США их 32. Если же мы боимся коррумпированности правоохранителей, тогда придется запрещать их все», - подытожил народный депутат.

Шире полномочия – шире штаты?

Расширение полномочий по идее должно повлечь за собой и расширение штатов АМК, а, следовательно, и увеличение расходов на их содержание. Это могло бы стать одной из основных причин, из-за которой инициативы АМК оказались бы неприемлемыми для государства. Но, разрабатывая концепцию развития комитета, его специалисты немало внимания уделили вопросу повышения КПД собственной работы. В частности, в документе отмечается, что «ресурсы АМК отвлекает рассмотрение значительного количества заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию субъектов хозяйствования, которые из-за незначительного размера участников не могут повлиять на состояние конкуренции на товарных рынках. Другими словами, комитет предлагает освободить его от работы по рассмотрению несущественных дел. В концепции говорится о дом, что процедуру получения разрешения на осуществление экономической концентрации субъектов хозяйствования следует усовершенствовать. Для этого АМК предлагает увеличить пороговые показатели, за превышение которых необходимо получение предварительного разрешения государства. «Это позволит сосредоточить ресурсы Антимонопольного комитета на рассмотрении случаев, которые способны существенно повлиять на состояние конкуренции», - говорится в документе.

Исходя из этих положений концепции, становится понятно, что АМК не претендует на увеличение количества своих сотрудников. При этом для “освободившихся” комитетчиков концепцией предлагается ввести “систему специальных званий работников подразделений сферы органов АМК, которые выполняют функции, определенные статьей 2 Закона Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Безусловно, отказ от никому ненужной рутины повысит эффективность работы комитета, с этим не поспоришь. Однако, благие намерения, с которыми писалась большая часть пунктов концепции развития АМК, слишком хорошо укладываются кирпичиками в дорогу, по которой комитет планирует дойти до статуса правоохранительной организации.

Если суд, то хозяйственный…

Тут нельзя пройти мимо еще одного нюанса, ведь там, где есть уголовники, должна быть и четко выписанная судебная процедура. В концепции развития Антимонопольного комитета по этому поводу отмечается, что в украинском законодательстве недостаточно четко определена подведомственность дел в спорах при участии органов Антимонопольного комитета, что создает риск принятия судами разной юрисдикции (хозяйственными и административными) противоречивых решений по одному и тому же вопросу. Как отметил заместитель главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Москаленко, такие споры должны рассматриваться исключительно хозяйственными судами.

Особый статус и широкие полномочия - мечта коррупционера?

Но вернемся к теме правоохранительного статуса АМК. Выступая на круглом столе, глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана Продан отметила, что, в целом, поддерживая инициативы АМК, направленные на совершенствование работы комитета, она не согласна с идеей предоставления ведомству указанного статуса. «Мы говорим о том, что строим правовое государство, работаем над созданием определенных правил, которые должны выполнять те ли иные субъекты, но предоставление АМК правоохранительного статуса говорит о том, что комитет будет сосредоточен на карательных функциях. Мы же хотим, чтобы комитет с точки зрения бизнеса выполнял функцию обеспечения прав. Как мне кажется, создание еще одного правоохранительного органа в дополнение к уже существующим не является удачным решением», - подчеркнула О.Продан.

По ее словам, в концепции развития АМК есть пункт относительно создания правоохранительных специализированных подразделений по борьбе с нарушениями антимонопольного законодательства. «Если АМК приравняют к правоохранительным органам, то зачем тогда создавать подобные спецподразделения», - добавила О.Продан.

Высказывания главы Совета предпринимателей при Кабмине по поводу инициатив АМК были вполне доброжелательными. Более того, она очень хвалила комитет за помощь малому и среднему бизнесу в борьбе с антиконкурентными сговорами, что особенно важно в жестких условиях кризиса. Да и должность обязывает О.Продан быть корректной в своих заявлениях. Приблизительно так же звучали оценки инициатив АМК со стороны юристов, приглашенных на круглый стол. Они были «за» по многим пунктам концепции развития комитета, которые призваны сделать его работу более эффективной, но не требуют серьезных законодательных изменений. Что же касается правоохранительного статуса, то старший партнер Адвокатского объединения «Волков Козьяков и Партнеры» Сергей Козьяков по этому поводу отметил: «Сегодня Антимонопольный комитет уже де-факто силовое ведомство, и есть более важные вещи, которые нужно урегулировать раньше, чем объявить АМК правоохранительным органом де-юре. В частности, в законе об Антимонопольном комитете написано, что он имеет особый статус, который выражается в том, что АМК подконтролен Президенту Украины и подотчетен Верховной Раде. При этом подконтрольность главе государства никак не выписана, а подотчетность ВР заключается лишь в том, что председатель комитета не реже одного раза в год отчитывается о деятельности ведомства перед парламентом. Но весь последний год Рада не требует отчет», - отметил юрист, подчеркнув, что «еще один нюанс - не только особый статус самого АМК, но и особый статус его руководства, которое все решения принимает коллективно. К тому же нынешний глава комитета уже почти год находится в подвешенном состоянии, оставаясь исполняющим обязанности, и не понятно, когда его статус изменится. Представляете, что такое вообще работать главой правоохранительного органа в подвешенном состоянии».

С.Кизьяков абсолютно верно обрисовал ситуацию, в которой находится АМК и его руководство – с одной стороны, это подотчетность неизвестно перед кем, а с другой - зависимость от всех.

Если же отбросить дипломатичность и в частном порядке спросить среднего украинского предпринимателя о том, нужен ли ему АМК с полномочиями правоохранительного органа, то не сомневайтесь, ответом будет категорическое «нет», приправленное нелицеприятными высказываниями в адрес инициаторов подобных нововведений. Всем понятно, что чем больше у властной структуры полномочий, тем больше вероятность того, что этими полномочиями будут злоупотреблять. Такова наша реальность. Пусть нынешний и.о. главы АМК ратует исключительно о народном благе, но никто не гарантирует нам, что через год комитет с расширенными полномочиями не окажется в руках какой-нибудь политсилы, которая использует его для борьбы со своими оппонентами, как это многие годы делается с помощью налоговой милиции или МВД. Политика и бизнес у нас сплетены в тугой узел, а руководители ключевых государственных учреждений назначаются исключительно по результатам торгов политических партий и блоков, представленных в Раде. Так что АМК, по определению, не сможет оставаться вне политических разборок, а Украине уж точно не нужен еще один инструмент для того, чтобы «кошмарить» бизнес с неправильной политической окраской.

Антон Лосев (УНИАН)