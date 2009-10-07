В Симферополе открылся «FoxMart»

С 1 по 4 октября магазин посетило13,5 тыс. человек

С 1 по 4 октября в Симферополе открылся гипермаркет бытовой техники и электроники «FoxMart». В дни открытия магазин, торговой площадью 1,5 тыс. кв.м, посетило около 13,5 тыс. человек, сообщили УНИАН в компании «Фокстрот. Техника для дома».

Выгодные акционные предложения и возможность приобретения в кредит 0% не могли оставить равнодушными желающих обустроить свой быт. Большой популярностью у крымчан пользовалась крупнобытовая и ИТ-техника. Немалый спрос имела также аудио-видеопродукция.

Гипермаркет работает каждый день с 10:00 до 22:00 по адресу: ул. Героев Сталинграда, 8/3. Особенностями нового магазина являются отделы «game zone» (игровые зоны). На специально оборудованной территории, оснащенной мегасовременными плазменными экранами с разрешением Full HD и игровыми приставками последнего поколения Playstation 3, покупатели смогут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. А чтобы проверить акустику и возможности домашних кинотеатров, в отделе аудио- и видеотехники установлены удобные Hi-Fi-островки.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.

Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 33 объекта в Украине и 2 в Молдове.