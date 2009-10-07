Главное на 7 октября (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины намерен обязать проводить полную идентификацию личности при осуществлении наличных валютно-обменных операций на сумму более 15 тыс. грн.

Как говорится в сообщении Украинского кредитно-банковского союза, переданном агентству УНИАН, соответствующая норма предусмотрена в преданном на регистрацию в Минюст постановлении Нацбанка, которым вносятся изменения в порядок проведения валютно-обменных операций.

«Новое требование НБУ - проводить полную идентификацию физического лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию на сумму большее 15000 гривен. Это противоречит Закону Украины «О банках и банковской деятельности» (ст. 64), где необходимость идентификации обусловлена в случае, когда сумма аналогичной операции превышает 50 000 грн.», - говорится в сообщении.

Украина еще не тратила средства Международного валютного фонда, которые были зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины. Об этом заявил сегодня председатель Совета Нацбанка Петр ПОРОШЕНКО во время своего выступления в Верховной Раде.

«Ни одна копейка из средств МВФ не исключена (из резервов - УНИАН), они находятся на сегодняшний день в золотовалютных резервах государства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, общий объем золотовалютных резервов Украины сегодня составляет 28,178 млрд. долл., из которых 10,2 млрд. долл. – средства МВФ.

При этом П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что в последнее время курс гривни укрепился более чем на 4%, хотя на протяжении последних трех недель Нацбанк не выходит на валютный межбанковский рынок со своими валютными интервенциями.

Совет Национального банка Украины на своем ближайшем заседании, проведение которого запланировано до 20 октября т.г., намерен заслушать информацию об использовании фонда оплаты труда работников Нацбанка.

Об этом заявил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО во время выступления в Верховной Раде.

При этом глава Совета НБУ сообщил, что ставка председателя Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА составляет 13,8 тыс. грн. плюс начисления, сумму которых он не назвал.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обратился к Совету Нацбанка с просьбой проверить информацию и разъяснить обоснованность возможного повышения в 1,5-2 раза зарплат руководящего состава НБУ во время экономического кризиса. Вице-спикер напомнил, что в СМИ обнародовались материалы о значительном увеличении за последний год заработной платы руководства Национального банка. В соответствии с ними, в частности, у председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА сумма начисленных за первый квартал этого года доходов составила свыше 460 тыс. грн., из них 446,7 тыс. грн. заработной платы и 12,8 тыс. грн. материальной помощи (за первый квартал прошлого года заработная плата составляла 289,7 тыс. грн.); при этом В.СТЕЛЬМАХ заплатил за автомобиль «Мерседес-бенц» 1 млн. 90 тыс. грн. наличными.

Кроме того, первому заместителю председателя НБУ Анатолию ШАПОВАЛОВУ за первый квартал этого года было начислено почти 300 тыс. грн., из них 282,4 тыс. грн. заработной платы и 11,9 тыс. грн. материальной помощи (за первый квартал прошлого года заработная плата составила 228,6 тыс. грн.).

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Национальному банку Украины (НБУ) в пятидневный срок провести переговоры с заемщиками «Укрпромбанка» и банка «Надра» и подготовить график погашения ими кредитной задолженности.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким поручением Президент обратился к представителям Нацбанка во время совещания с банкирами, посвященного ситуации вокруг «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«Обращаюсь к НБУ – на протяжении пяти дней завершить переговоры с заемщиками этих двух банков, и результатом переговоров должен стать график возврата средств», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент поручил Нацбанку обсудить с заемщиками банков вопрос реструктуризации задолженности, а также возможность ее погашения разного рода активами компаний-должников.

При этом В.ЮЩЕНКО не исключает, что многие заемщики «Укрпромбанка» и банка «Надра» откажутся от погашения задолженности. «Земля должна гореть под теми структурами, которые не рассчитаются по кредитам», – подчеркнул он, обращаясь к представителям Генеральной прокуратуры Украины и СБУ.

Также Президент поручил Генпрокуратуре сформировать черный список заемщиков этих двух банков, которые откажутся погашать просроченную задолженность.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Генпрокуратуре сформировать специальную рабочую группу, которая будет отслеживать ситуацию с возвратом денег недобросовестными заемщиками указанных банков.

Главе Нацбанка Владимиру СТЕЛЬМАХУ Президент дал отдельное поручение в течение двух дней (по истечении указанных ранее 5 дней – УНИАН) «проинформировать все банковское сообщество, население о недобросовестных юридических и физических лицах, которые взяли деньги в этих двух банках и не вернули».

Также В.ЮЩЕНКО поручил Нацбанку провести проверку банков, в которых недобросовестные заемщики «Укрпромбанка» и банка «Надра» кредитовались параллельно, и обязать эти банки обеспечить стопроцентное резервирование по кредитам таких недобросовестных заемщиков.

Виктор ЮЩЕНКО поручил Госпогранслужбе ввести запрет на выезд из Украины компаний и физических лиц, которые имеют неурегулированную кредитную задолженность перед «Укрпромбанком» и банком «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, с таким поручением Президент обратился к представителям Нацбанка во время совещания с банкирами, посвященного ситуации вокруг «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«Все, кто имеют неурегулированные отношения в части погашения кредита перед этими двумя банками, должны быть лишены возможности выезда из Украины до полного погашения своих обязательств», – сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к руководству Госпогранслужбы.

При этом он отметил, что данный запрет должен касаться как юридических, так и физических лиц – крупных недобросовестных заемщиков «Укрпромбанка» и банка «Надра».

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что перед принятием такого решения был проведен взвешенный анализ ситуации, в которой работают предприниматели на рынках.

«Мы приняли такое решение абсолютно осознанно. Завтра до конца дня мы будем заниматься тем, чтобы профильный комитет Верховной Рады принял к рассмотрению этот законопроект, и будем настаивать на том, чтобы до конца недели Верховная Рада имела возможность проголосовать за этот законопроект», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что будет настаивать на рассмотрении данного документа в парламенте в качестве первоочередного, поскольку отмена рыночного сбора непосредственно коснется более 2 миллионов предпринимателей, работающих на рынках.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что обслуживание депозитных вкладов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», начнется через месяц, поскольку сначала надо провести все необходимые технические процедуры по переводу и оформлению этих депозитов в новом банке.

«В течение месяца мы будем проводить технические меры для того, чтобы передать всю информацию, всю систему обеспечения депозитных счетов и активы в «Родовид Банк», который сегодня является государственным и успешно работает. Мы планируем, что в течение месяца мы сможем перейти к обслуживанию этих депозитов», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что общий объем депозитов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», составляет 7 млрд. 370 млн. грн.

«Это решение (о переводе активов – УНИАН) родилось не спонтанно. Над этим решением мы работали, по сути, последние полгода – были проведены все необходимые расчеты и аудиты. И сегодня мы видим, что этот банк национализировать невозможно, потому что он является таким, что поднять его уже нельзя. Но защитить людей и остатки активов этого банка мы просто обязаны», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер-министр попросила вкладчиков «Укрпромбанка» набраться терпения и подождать несколько недель, после чего они смогут распоряжаться своими депозитными вкладами.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что после рекапитализации «Родовид Банка» 70% вкладчиков, имевших депозитные вклады в нем, переоформили их в этом же банке.

Европарламент создал специальный комитет по вопросам финансового и экономического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Европарламента.

Согласно решению, Комитет будет состоять из 45 членов и иметь мандат сроком на 12 месяцев.

Основной задачей Комитета названо проведение оценки последствий финансового и экономического кризиса на страны - члены ЕС, а также подготовка рекомендаций по восстановлению стабильности финансовых рынков.

“Мы должны извлечь уроки из экономического и финансового кризиса, чтобы он не повторился в будущем”, - заявил перед голосованием Президент Европарламента Ежи БУЗЕК.

Официально деятельность Комитета начнется с 8 октября, после того как Европарламент проголосует за его персональный состав.

Предполагается, что через 6 месяцев Комитет подготовит первый доклад, а второй, который будет включать рекомендации к действию, – перед завершением своего мандата.

Денежная масса в сентябре т.г. уменьшилась на 0,3% (с начала года на 8,9%) - до 469,6 млрд. грн., монетарная база выросла на 0,1% (с начала года уменьшилась на 1,6%) - до 183,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Ситуация на денежно-кредитном рынке в сентябре 2009 года характеризовалась определенным увеличением напряжения по причине усиления девальвационных ожиданий. В этих обстоятельствах Национальный банк Украины продолжал проводить более жесткую денежно-кредитную политику, усилив требования к формированию банками обязательных резервов, а также принимал другие меры по стабилизации ситуации на денежно-кредитном рынке», - говорится в сообщении.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правоохранительных органов усилить борьбу с недобросовестными заемщиками проблемных банков.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил сегодня на встрече с акционерами и заемщиками “Укрпромбанка” и банка «Надра» при участии временных администраторов этих банков, представителей Национального банка, правоохранительных и судебных органов.

На встречу были приглашены крупнейшие заемщики эти двух банков, на которых приходится основная сумма проблемной задолженности: объем вкладов граждан в двух банках суммарно составляет около 15,4 млрд. грн., в то время как задолженность упомянутых заемщиков составляет 11,2 млрд. грн., или покрывает около 73% обязательств перед гражданами.

«Рассчитаться с вкладчиком – это значит каждому из вас рассчитаться с кредитами. И сейчас мы живем в обстоятельствах, когда определенная часть заемщиков прибегают к манипуляциям», - констатировал Президент.

В.ЮЩЕНКО предложил Национальному банку в лице временных администраторов провести переговоры со всеми недобросовестными заемщиками на протяжении ближайших 5 дней и найти компромисс в отношении способов погашения задолженностей, в том числе через реструктуризацию задолженности перед банком или погашение задолженности за счет имущества.

«Результатом этих переговоров должен стать график возвращения кредитов по всем основным заемщикам», - сказал Президент.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2830/8,3425, к 12:00 цены выросли до 8,3310/8,3535. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,3525/8,3685 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2787/0,2803, к 12:00 цены поднялись до 0,2802/0,2814. К закрытию цены установились на уровне 0,2781/0,2797. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7500 (-0,0525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4712/1,4714, а к 15:05 понизились до 1,4686/1,4688. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1875/12,2610, к 12:00 цены ушли вверх – 12,2660/12,2980. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 12,2405/12,2880.

Новости ТЭК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Контрольно-ревизионному управлению (КРУ) проверить работу облгазов и предприятий теплокоммунэнерго в связи с их долгами за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании правительства.

«Просто стыд и позор, что именно частные облгазы задолжали сегодня до 5 млрд. грн. Я хочу, чтобы все же и силовые структуры обратили внимание на такие обстоятельства и чтобы проверили, куда деваются деньги, которые с людей собирают, а люди платят 100%, а затем эти деньги не перечисляются в НАК «Нафтогаз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также поручила передать материалы проверок в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру. «Я чувствую, что они не просто уклоняются от открытия распределительных счетов в государственных банках. Уклоняются, потому что они продолжают использовать деньги не по назначению. И я хотела бы, чтобы в Министерство внутренних дел также были направлены все необходимые материалы. Прошу также обратиться в Генеральную прокуратуру – организовать проверку, куда деньги деваются из облгазов и теплокоммунэнерго, когда собираются 100% с населения, со всех плательщиков за газ, а затем эти деньги не доходят до НАК «Нафтогаз», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня на облгазы и предприятия теплокоммунэнерго можно повлиять только через силовые структуры. «Все остальное сегодня, к сожалению, не срабатывает. Правительство приняло решение, что только через распределительный счет может происходить расчет за природный газ в теплокоммунэнерго и в облгазах. Но, учитывая, что после конституционной реформы в стране в принципе нет системной власти, то игнорируются постановления», - отметила глава правительства.

«Кризис усиливается еще и специальным саботажем, который мы видим сегодня на всех уровнях. Облгазы, теплокоммунэнерго и местные органы, которые частично находятся под патронатом Партии регионов, просто саботируют нормальную жизнь страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В ближайшее время представители правительства Украины намерены обсудить с руководством «ЛУКОЙЛА» проблемные вопросы, возникшие в работе Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Сейчас есть желание у руководства «ЛУКОЙЛА» встретиться с представителями Минтопэнерго или правительства. Думаю, в ходе встречи будет выяснено, в чем проблема и будут намечены пути ее решения», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Информация для киевлян

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым продлил действие тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденных на август-сентябрь этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в частности, продлено действие распоряжений КГГА от 31.08.2009 № 978 «Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 979 «О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 980 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной и водоотвод холодной и горячей воды для населения»; от 31.08.2009 № 981 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения».

(УНИАН)