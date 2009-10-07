Вклады «Укрпромбанка» переводятся в «Родовид Банк»

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что обслуживание депозитных вкладов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», начнется через месяц, поскольку сначала надо провести все необходимые технические процедуры по переводу и оформлению этих депозитов в новом банке.

«В течение месяца мы будем проводить технические меры для того, чтобы передать всю информацию, всю систему обеспечения депозитных счетов и активы в «Родовид Банк», который сегодня является государственным и успешно работает. Мы планируем, что в течение месяца мы сможем перейти к обслуживанию этих депозитов», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что общий объем депозитов, переведенных из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк», составляет 7 млрд. 370 млн. грн.

«Это решение (о переводе активов – УНИАН) родилось не спонтанно. Над этим решением мы работали, по сути, последние полгода – были проведены все необходимые расчеты и аудиты. И сегодня мы видим, что этот банк национализировать невозможно, потому что он является таким, что поднять его уже нельзя. Но защитить людей и остатки активов этого банка мы просто обязаны», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер-министр попросила вкладчиков «Укрпромбанка» набраться терпения и подождать несколько недель, после чего они смогут распоряжаться своими депозитными вкладами.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что после рекапитализации «Родовид Банка» 70% вкладчиков, имевших депозитные вклады в нем, переоформили их в этом же банке.