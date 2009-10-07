Курсы валют НБУ на 08.10.09
23:03, 07 октября 2009Разное
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Официальный курс НБУ на 08.10.09 100 USD США – 801.0000 (7 октября – 801.0000) 100 EUR – 1176.9894 (7 октября – 1179.2322) 10 RUR – 2.6896 (7 октября – 2.6850) Учетные курсы банковских металлов на 08.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83864.70 (7 октября-81722.02)961 XAG 10 Серебро-1393.74 (7 октября-1357.70) 962XPT10Платина-107013.60(7 октября-104130.00) 964XPD10 Палладий-24991.20(7 октября-23989.95)
Официальный курс НБУ на 08.10.09
100 USD США – 801.0000 (7 октября – 801.0000)
100 EUR – 1176.9894 (7 октября – 1179.2322)
10 RUR – 2.6896 (7 октября – 2.6850)
Учетные курсы банковских металлов на 08.10.09 за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото-83864.70 (7 октября-81722.02)
961 XAG 10 Серебро-1393.74 (7 октября-1357.70)
962XPT10Платина-107013.60(7 октября-104130.00)
964XPD10 Палладий-24991.20(7 октября-23989.95)
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