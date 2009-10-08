АНОНС на 8 октября

Президент Украины Виктор Ющенко посетит тактические учения Военно-Морских Сил Украины, которые состоятся на Южной военно-морской базе ВМС ВС Украины в Крыму.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетит с рабочей поездкой в Черновицкую область. В ходе поездки глава правительства ознакомится с ходом строительства второй очереди объездной дороги вокруг Черновцов и примет участие в торжественном открытии моста через реку Сирет. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства хирургического корпуса Черновицкой городской детской клинической больницы.

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Начнется международная конференция «Расширение Энергетического Содружества: что это значит для Украины?». Организаторы - Международный центр перспективных исследований и Фонд Конрада Аденауэра в Украине при поддержке Секретариата Энергетического Содружества (Вена). По итогам пресс-конференция при участии Григория Немыри, вице-премьер-министра Украины и Славче Нейкова, директора Секретариата Энергетического Содружества..

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Лидер Партии регионов В.Янукович ознакомится с ходом строительства столичного Подольско-Воскресенского мостового перехода..

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Настоящий рынок недвижимости: котлованы вместо домов, квартиры за бесценок или начало умного диалога с инвесторами.” Вопросы: Будет ли “быстрая” достройка безопасной для жителей? Как кризис повлиял на отношения инвесторов и застройщиков? Выполняет ли государство свои обещания перед застройщиками? Каковы объекты недвижимости наиболее надежны для инвестирования? Что является реальной стоимостью квадратных метров ? Какие перспективы на рынке первичного жилья? Эти и другие вопросы будут обсуждены с представителями инвестиционных, строительных и риелторских компаний Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится встреча лидера Партии регионов Виктора Януковича с предпринимателями из всех регионов Украины..

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Конференция при участии ведущего мирового аналитика Джона Харди, который является консультантом международного инвестиционного банка Saxo Bank. Д.Харди выступит с докладом “Куда Ушел Весь Страх».

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Интернет-конференция главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины В.Суслова на тему: "Регулирование небанковских финансовых услуг: проблемы и перспективы”.

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Реализация проекта по снабжению и транспортировке каспийской нефти на отечественные НПЗ - действенный шаг диверсификации источников поставок нефти в Украину”. Участники: председатель правления ОАО “Укртранснефть” Александр Лазорко, председатель правления ОАО «Эксимнефтепродукт» Андрей Романовский и председатель правления ЗАО «Укртатнефть» Павел Овчаренко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям .

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