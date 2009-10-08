ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Должников «Надра» отрезали от мира», в котором пишет - банк «Надра» через суды ограничивает выезд за рубеж своих недобросовестных заемщиков. НБУ советует применять такую практику всем финучреждениям…

http://delo.ua/dengi/banki/dolzhnikov-nadra-otrezali-ot-mira-131831/

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Также «Дело» в материале «Порошенко предлагает регулировать финансовый рынок методами Тимошенко?» пишет – Петр Порошенко, председатель совета Национального банка, предлагает понижать учетную ставку и ставку рефинансирования. Напомним ранее о критической необходимости понижения этих показателей заявляла Юлия Тимошенко…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/poroshenko-predlagaet-regulirovat-finansovyj-rynok-metodami-timoshenko-131799/

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«Дело» в публикации «Министерство финансов влезло в рекордные долги» пишет - на прошедшем во вторник первичном аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Минфин привлек рекордную сумму средств - 1,66 млрд. грн. Для сравнения: неделей ранее Минфину удалось продать ОВГЗ только на 199 млн. грн. Большинство экспертов полагает, что такое резкое увеличение спроса вызвано активной скупкой ОВГЗ национализированными банками…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ministerstvo-finansov-vlezlo-v-rekordnye-131829/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Экология учит потреблению» пишет – массовый переход генерирующих компаний и теплокоммунэнерго с газа на уголь может обернуться для них крупными штрафами и закрытием бизнеса. Вчера Минприроды объявило о начале масштабной проверки предприятий энергетики на предмет соблюдения ими экологических норм. Для того, чтобы избежать претензий министерства, участники рынка должны инвестировать в оснащение компаний новым оборудованием по очистке выхлопов. Треть из них пока к этому не готовы, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1251928

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Дунай-Черное море наполнят деньгами» пишет – Кабмин вчера утвердил инвестиционную программу по строительству глубоководного судового хода (ГСХ) Дунай–Черное море. В ближайшие два года оператор канала – госпредприятие "Дельта-Лоцман" – инвестирует в него 106,1 млн. грн. Эксперты считают, что это позволит каналу увеличить объем пропускаемых грузов за счет потоков, которые сейчас проходят по конкурирующим направлениям в Румынии...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1251902

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Предприниматели свыклись с кризисом» пишет – украинские предприниматели адаптируются к экономической ситуации в стране. Согласно обнародованному вчера исследованию Ernst & Young и Европейской бизнес-ассоциации, основные проблемы, стоящие перед предприятиями, начали терять свою актуальность. Единственным исключением стали валютные риски, которые вышли на первое место в перечне опасений бизнесменов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1251897

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Издание «Экономические известия» в публикации «Саммит с нулевым итогом» пишет – в рамках саммита глав государств – участников СНГ в Кишиневе, который откроется завтра, может состояться первая после длительного перерыва встреча президента Виктора Ющенко с его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Впрочем, надежды на встречу питают исключительно на печерских холмах, тогда как Кремль ограничивается холодным «скорее нет, чем да»…

http://eizvestia.com/state/full/4183136

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"Экономические известия" в публикации «Нефтегазу» рассчитываться все труднее» пишут - монополия латает дыры в своем бюджете за счет средств инвалидов и бабушек. Затянувшаяся реализация договоренностей между Кабмином и ЕБРР по кредитованию «Нафтогаза Украины» для своевременных расчетов за импортный газ заставила НАК использовать бюджетные средства для расчетов с «Газпромом»…

http://eizvestia.com/state/full/4183126

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«Газета по-киевски» в материале «Последний призыв наступает» пишет – премьер попытается заполнить 7 вакансий в Кабмине, а Ющенко – сделать Петра Порошенко главой МИДа…

http://mycityua.com/articles/country/2009/10/08/084741.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В обменник придется идти с паспортом и кодом» пишет – Нацбанк, чтобы как-то сбить ажиотажный спрос на доллар, собирается ввести требование паспорта и идентификационного кода у всех, кто продает или покупает валюту на сумму более 15 тысяч гривень…

http://www.segodnya.ua/news/14084472.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинский фондовый рынок растет вопреки мировым тенденциям» пишет - прошедшая неделя вновь заставила большинство мировых бирж показать отрицательную динамику, но отечественные индексы продемонстрировали подъем…

https://economics.unian.net/rus/detail/22765

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Курортная недвижимость: полмиллиона за «райский» уголок» пишет - Южный берег Крыма уникален не только микроклиматом. Тут действуют свои законы, при которых стоимость жилья переплюнула столичные цены...

https://economics.unian.net/rus/detail/22658

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Всем лежать, работает АМК! Антимонопольный комитет собрался в силовики...» пишет - АМК считает, что его следует наделить правоохранительными полномочиями. Но, чем больше у властной структуры полномочий, тем выше вероятность, что ими будут злоупотреблять. Такова наша реальность...

https://economics.unian.net/rus/detail/22684

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Труба уперлась в закон» пишет - реализация амбициозного проекта «Газпрома» по строительству трубы Nord Stream может затормозиться. Немецкие чиновники ограничили рентабельность транспортной инфраструктуры 5%. Это осложнит привлечение средств на строительство…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/08/215783

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Издание «Известия» в публикации «Русфляция» пишет – судя по российской статистике, прекратился рост потребительских цен. Знаменательное событие. Ведь власти изо всех сил давят в противоположную сторону. Набивают экономику деньгами. Проводят сугубо инфляционную политику. И тут такое... Значит, кризис ломится навстречу. Тянет цены вниз. Чудо, да? Нет, беда. Называется дефляцией. Дошла до потребительского рынка. Суть известна по старым учебникам: относительное перепроизводство, падение цен, банкротство, безработица. Иными словами, кризисная классика. Как в XIX веке или во времена Великой депрессии…

http://www.izvestia.ru/livshic/article3133919/

(УНИАН)