Кабмин внес в ВР кандидатуры на министерские посты

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о назначении членов правительства.

Соответствующий документ зарегистрирован 7 октября в Верховной Раде под номером 4731.

Согласно проекту, на должности вице-премьер-министров Украины предлагается назначить Михаила ЗГУРОВСКОГО, который сейчас является ректором Киевского политехнического института, и Юрия ЛЮБОНЕНКО – городского председателя Кривого Рога. На должность министра финансов заявлен Федор ЯРОШЕНКО, министра транспорта и связи - Тариэл ВАСАДЗЕ и на должность министра юстиции - Виктор ШЕМЧУК.

Кроме того, на сайте Верховной Рады зарегистрирован ряд постановлений об увольнении министров, поданных народными депутатами. В частности, об освобождении от должности министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея КУЧЕРЕНКО; от должности министра здравоохранения Владимира КНЯЗЕВИЧА; от должности министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ.