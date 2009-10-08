Ющенко: выборы могут быть признаны недействительными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что результаты президентских выборов могут быть признаны недействительными.

Об этом он сказал в интервью украинской службы Би-Би-Си.

В.ЮЩЕНКО отметил, что не может этого исключить. “Но я убежден, что это будет второстепенным, поскольку Украина имеет правовую базу, инструментарий проведения выборов, и провести честные выборы, по моему мнению, не проблема”, - добавил он.

По мнению Президента, Украина может продемонстрировать те результаты, которые демонстрировали предыдущие выборы в Верховную Раду. “Я думаю, что нет проблемы проведения законных и честных выборов. В целом нет. А то, что будут атаки на законность выборов – очевидно будут, ведь для некоторых кандидатов это единственный способ оставить свой интерес на плаву”, - заметил В.ЮЩЕНКО.