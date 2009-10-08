На саммит в Кишинев прибудут 6 президентов

Саммит глав государств СНГ, который состоится в пятницу в Кишиневе, недосчитается четырех президентов . Из 10 лидеров стран СНГ к исполняющему обязанности президента Молдавии не приедут президенты Таджикистана, Туркмении, Казахстана и, скорее всего, Узбекистана, сообщают k2kapital со ссылкой на “Ведомости”.

Пресс-служба таджикского президента Эмомали Рахмона объяснила невозможность его участия в саммите визитом в Туркмению. Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова в Кишиневе не будет по той же причине. «Никакой политической подоплеки в этом нет», — заявили в пресс-службе Рахмона.

Назвать причину отсутствия Нурсултана Назарбаева в Астане вчера не смогли. Бойкот Назарбаевым саммита удивил и казахстанскую президентскую администрацию, и МИД страны.

С Назарбаевым и Бердымухаммедовым Дмитрий Медведев общался на неформальном саммите по прикаспийскому сотрудничеству в казахстанском городе Актау 11 сентября. С Эмомали Рахмоном — в Душанбе в конце июля. В 20-х числах октября Рахмон сам приезжает в Москву с визитом.

Судя по всему, игнорирует саммит и президент Узбекистана Ислам Каримов. Подтвердить или опровергнуть это его пресс-служба вчера затруднилась. Уклонение Каримова от саммитов СНГ без объяснения причин стало традицией: ни в Астане в конце прошлого года, ни в Москве нынешним летом его не было.

Участие в саммите СНГ подтвердили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Украины и хозяин саммита, врио президента Молдавии Михай Гимпу. С Гимпу и вероятным будущим президентом Молдавии Марианом Лупу у Медведева запланирована отдельная встреча, рассказал «Ведомостям» чиновник, участвующий в подготовке к саммиту.

Двусторонней встречи с Виктором Ющенко у Медведева не будет, заявила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, хотя Ющенко еще 30 сентября ее анонсировал.

Не ожидается и двусторонней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко: источники в Минске и Москве сказали, что соответствующего запроса не поступало ни с одной из сторон.

Согласно сообщению молдавского МИДа, Совет глав государств рассмотрит около 20 проектов документов. Они касаются активизации сотрудничества государств–участников СНГ в преодолении последствий мирового финансового кризиса, углубления интеграционных процессов в гуманитарной сфере, в области обеспечения безопасности, а также направленных на дальнейшую оптимизацию процедур деятельности уставных и других органов Содружества.