Главное на 8 октября (день)

Хроника дня

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Общество

Должников могут ограничить в праве выезда за границу

Национальный банк Украины предлагает банкам инициировать ограничение их должникам права выезда за границу. Об этом говорится в письме НБУ от 7 октября 2009 года № 18-312/4255-18700, которое имеется в распоряжении УНИАН.

«…Гражданину Украины, который имеет паспорт, может быть временно отказано в выезде за границу в случае, если к нему подан гражданский иск в суд - до окончания производства по делу, а также если он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением, - до выполнения обязательств», - говорится в письме регулятора со ссылкой на законодательные и нормативные акты Украины.

НБУ указывает, что, в частности, банк «Надра» активно принимает меры по надлежащей защите прав вкладчиков и других кредиторов банка путем обеспечения исков о взыскании денежных сумм с отдельных должников банка, являющихся гражданами Украины, в виде временного ограничения в праве их выезда за границу. Банк «Надра» уже получил 32 соответствующих решения суда, которые, в том числе, направлены в пограничную службу Украины для выполнения в установленном порядке.

«…Национальный банк Украины предлагает банкам использовать в своей деятельности опыт ОАО "КБ "Надра"…», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Государственной пограничной службе Украины ввести запрет на выезд из Украины компаний и физических лиц, имеющих неурегулированную кредитную задолженность перед «Укрпромбанком» и банком «Надра».

ТЭК

"Укрнафта" перевыполнила план добычи нефти на 0,8%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" в январе-сентябре текущего года перевыполнила план добычи нефти и газового конденсата на 0,8%, или 17,5 тыс. тонн, – до 2 млн. 148,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, также в январе-сентябре "Укрнафта" перевыполнила план добычи природного газа на 3,2%, или 70,8 млн. куб. м, – до 2 млн. 196,4 млн. куб. м.

Также в сообщении отмечается, что за девять месяцев 2009 года компания ввела в эксплуатацию 23 новые скважины (19 нефтяных и 4 газовых), что на 8 скважин больше запланированного показателя, а объемы бурения составили 45,4 тыс. м.

Кроме того, в январе-сентябре т.г. "Укрнафта" перевыполнила план производства сжиженного газа на 16,1%, или 19,0 тыс. тонн, – до 117,8 тыс. тонн, стабильного бензина – на 6,8%, или 12,2 тыс. тонн, – до 180 тыс. тонн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,35 грн./долл., продают – по 8,41 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 7 октября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,38 грн./долл., по продаже – в пределах 8,39-8,45 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился по сравнению с 7 октября и сегодня составляет 12,29/12,44 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,17-12,39 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 7 октября повысился на 0,3% и составляет 0,2713 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,34 грн./долл., продажи – 8,40 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,37 грн./долл., по продаже – в пределах 8,38-8,45 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 7 октября и сегодня составляет 12,29/12,43 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,18-12,35 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 7 октября повысился на 0,7% и составляет в среднем 0,2682 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2842 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2078-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 8 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,769894, к российскому рублю – 0,26896.