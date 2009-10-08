Тимошенко не против кадровых предложений Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и правительство в целом не возражало и не намерены возражать против кадровых предложений Президента, на которые он имеет право.

Об этом премьер-министр заявила в ответ на просьбу УНИАН высказать свое мнение о том, поддерживает ли она предложение Президента назначить Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел.

«Мы, как законопослушные граждане Украины, и, кроме того, члены правительства, которые несут ответственность, будем идти согласно Конституции. Если Президент вносит кандидатуры, и он хочет проводить такую политику, значит, мы будем поддерживать и помогать пока он Президент. Сменится Президент, значит будет другая политика в государстве», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что и раньше она и правительство не выступали против тех кадровых предложений, которые делал Президент согласно Конституции.

«У Президента есть право подавать кандидатов на должности министра обороны, министра иностранных дел. И правительство, и государство должны работать согласно Конституции. И не имеет значение, нравится нам кандидатура или не нравится, я просто думаю, что самое главное, чтобы страна, и каждый представитель власти жил по Конституции и по законам, а не так как это сегодня происходит в полном хаосе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она еще раз подчеркнула, что будущее Украины - за диктатурой закона.