Несите в банк!

С 1 октября по 1 декабря 2009 года ПриватБанк проводит очередной этап благотворительной акции "Возможность дарить добро", в рамках которой запланировано проведение праздничных мероприятий, сбор денег и подарков для самых незащищенных категорий граждан.

По условиям акции любой желающий может внести свою лепту в виде подарка или перечислить любую сумму в гривне на специальный счет в ПриватБанке. Далее за собранные средства организаторами будут закуплены подарки и вручены адресатам.

Кроме пенсионеров, обладателями подарков станут дети-сироты, инвалиды и дети из малообеспеченных семей, получающие социальные выплаты через счета в ПриватБанке. Праздничные мероприятия по их вручению запланированы ко Дню Святого Николая (19 декабря).

В рамках весеннего этапа акции "Возможность творить добро" в течение мая было собрано более 20 000 подарков. Участие в сборе принимали сотрудники ПриватБанка, клиенты, а так же случайные прохожие и люди, узнавшие об акции из СМИ.

Подарки были вручены получателям социальных пособий от государства через ПриватБанк: детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей ко Дню защиты детей, а также пенсионерам-ветеранам ко Дню Победы.