Пожар в Бортничах планируют ликвидировать за три дня

Пожар на иловых полях Бортничской станции аэрации (БСА), который начался в ночь на 6 октября, планируют ликвидировать на протяжении трех ближайших дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании сессии Киевсовета руководитель ОАО АК «Киевводоканал» Ярослав ФИЛАТОВ.

«Тлеет на глубине четырех метров на иловых полях №3 размером 160 гектаров. Причина возгорания – костер, пикники», - информировал Я.ФИЛАТОВ.

Он успокоил, что никакой особой опасности для киевлян нет, а если ветер дует в сторону города, то, конечно, может чувствоваться некоторый запах и наблюдаться визуальный эффект задымления.

По словам Я.ФИЛАТОВА, на сегодня на тлеющий слой залили 40 тыс. кубометров сырого осадка. «На протяжении трех дней такая же масса будет еще подана на это поле, и пожар будет нейтрализован, поскольку доступ кислорода прекратится», - сообщил Я.ФИЛАТОВ.

По его словам, на место события приезжали специалисты МЧС, но поскольку леса вокруг не горят, то они не привлекались, ведь это не их компетенция.

Я.ФИЛАТОВ успокоил, что опасности ни эпидемиологической, ни экологической нет.