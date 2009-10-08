Курс НБУ на 09.10.09

Официальный курс НБУ на 09.10.09100 USD США – 801.0000 (8 октября – 801.0000) 100 EUR – 1182.5163 (8 октября – 1176.9894) 10 RUR – 2.7025 (8 октября – 2.6896) Учетные курсы банковских металлов на 09.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84485.48 (8 октября-83864.70) 961 XAG 10 Серебро-1425.78 (8 октября-1393.74) 962XPT10Платина-107013.60(8 октября-107013.60) 964XPD10 Палладий-25311.60(8 октября-24991.20)

Официальный курс НБУ на 09.10.09 100 USD США – 801.0000 (8 октября – 801.0000) 100 EUR – 1182.5163 (8 октября – 1176.9894) 10 RUR – 2.7025 (8 октября – 2.6896) Учетные курсы банковских металлов на 09.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84485.48 (8 октября-83864.70) 961 XAG 10 Серебро-1425.78 (8 октября-1393.74) 962XPT10Платина-107013.60(8 октября-107013.60) 964XPD10 Палладий-25311.60(8 октября-24991.20)

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