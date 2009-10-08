Главное на 8 октября (вечер)

Новости ТЭК

ОАО «Укртранснафта» начало поставки легкой каспийской нефти азербайджанского происхождения по системе «Приднепровские магистральные нефтепроводы» в реверсном направлении (из Одессы в Кременчуг) на ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Об этом сообщил председатель правления ОАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Со вчерашнего дня «Укртранснафта» начала транспортировку Приднепровскими магистральными нефтепроводами светлой нефти сорта Azeri Light на государственный нефтеперерабатывающий завод, наибольший завод - Кременчугский НПЗ», - сказал он.

По его словам, реализация данного проекта производится во исполнение «Программы диверсификации источников поставок нефти в Украину на период до 2015 года», утвержденной постановлением КМУ от 8 ноября 2006 года №1572, а также указов Президента и решений СНБО.

В свою очередь, как отметил Андрей РОМАНОВСКИЙ, председатель правления ОАО по экспорту и импорту нефтепродуктов «Эксимнефтепродукт» (г. Одесса), которое является логистическим партнером в данном проекте, «начало прокачки легкой нефти на Кременчугский НПЗ является очень важным не только для непосредственно завода, это важным является и для Украины. И я очень рад, что наше предприятие смогло поучаствовать в диверсификации поставок энергоносителей в Украину».

Как отметил председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО, его компания заключила долгосрочный контракт с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic) на поставку нефти в объеме не менее 240 тыс. тонн в месяц.

«Два года нефтяной блокады, в которой находился завод, со стороны российских транспортных и нефтяных компаний, сегодня были прерваны. Сегодня в пять утра нефть была поставлена на завод и уже в виде готовых нефтепродуктов сегодня она отгружается потребителям», - сказал он.

При этом он добавил, что «та поставка, которая на сегодняшний день ведется - это максимально оптимальная поставка для «Укртатнафты», которая даст возможность перерабатывать до 500-560 тыс. тонн в месяц или 6 млн. тонн в год и, что самое главное, производить продукт: по бензинам - соответствующий стандартам «Евро-3», а по дизельному топливу - стандартам «Евро-4».

По словам П.ОВЧАРЕНКО, поставляемая сейчас на завод нефть является низко-сернистой и, с учетом проведенной модернизации, позволяет заводу выпускать нефтепродукты, соответствующие европейским стандартам.

Также П.ОВЧАРЕНКО добавил, что в октябре «Укртатнафта» намерена переработать 420 тыс. тонн нефти (240 тыс. тонн - азербайджанской, 80 тыс. тонн - казахской и около 80 тыс. тонн - украинской).

По его словам, в ноябре компания также планирует поставить 240 тыс. тонн азербайджанской нефти.

Совет министров Европейского Союза примет решение о вступлении Украины в Энергетическое сообщество 18 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.

Он отметил, что вчера, 7 октября, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН подписал меморандум о намерении присоединения Украины к Энергетическому сообществу.

Замминистра отметил, что это базовый документ, на основании которого будет подготовлен протокол о присоединении Украины к организации, который и должен пройти утверждение на уровне Совета министров ЕС.

Комментируя вопрос о выгодах вступления Украины в Энергетическое сообщество, С.ПАВЛУША подчеркнул, что главнейшей из них является стимулирование Украины к глубокому реформированию энергетического законодательства и адаптации его к аналогичному законодательству ЕС. В практическом смысле присоединение Украины к организации будет способствовать привлечению инвестиций в энергетический сектор, а также создаст условия для свободного доступа украинских компаний на перспективные рынки ЕС.

Финансы

Верховная Рада не смогла принять ни одного решения по результатам представления проекта Государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, проект постановления об отклонении проекта бюджета и направлении его на доработку правительства, который был внесен представителями фракции Партии регионов, поддержали лишь 204 депутата из 413, зарегистрированных в сессионном зале. Не поддержали это постановление фракции БЮТ, Блока Литвина и подавляющая часть фракции НУ-НС.

Кроме того, ВР отказалась принять проект постановления, внесенный членами фракции Блока Литвина, которым предлагалось создать общую рабочую группу Кабинета министров и Комитета ВР по вопросам бюджета, чтобы она наработала предложения к госбюджету-2010. Принятие этого постановления поддержали лишь 204 народных депутата из 423, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали фракции Партии регионов, КПУ и часть фракции НУ-НС.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Атлант-Н» (г. Киев). Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято комиссией на сегодняшнем заседании.

Также сообщается, что Госфинуслуг приостановила действия лицензий ОДО «Страховая компания «Абсолют» (г. Киев).

Кроме того, комиссия аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ОДО «Страховая компания «Капитал» (г. Киев) и исключила компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3620/8,3940, к 12:00 цены упали – 8,3420/8,3770. К закрытию торгов ценовые уровни достигли дневного минимума - 8,3015/8,3230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2821/38, к 12:00 цены снизились - 0,2815/29. К закрытию цены установились на уровне - 0,2812/22. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6100 (-0,1025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4785. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3610/12,4030, к 12:00 цены ушли вниз 12,3080/12,3520. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 12,2505/12,2850.

Транспорт

Окружной административный суд Киева в обеспечение иска инвестиционной компании «Он-лайн капитал» приостановил приватизацию государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» в размере 22,3941% уставного фонда.

Об этом УНИАН сообщил представитель одного из участников судебного процесса.

По его информации, своим определением суд запретил Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) совершать какие-либо действия по продаже государственного пакета авиакомпании, а также остановил действие приказа ФГИ, которым были утверждены результаты проведенной оценки данного предприятия.

В исковом заявлении, в обеспечение которого было принято данное определение, компания «Он-лайн капитал» требует признать недействительными результаты проведенной ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценки госпакета ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии», в соответствии с которой 22,3941% авиакомпании было оценено в 17 млн. грн., а также требует обязать ФГИ воздержаться от продажи данного пакета акций.

Фонд государственного имущества готовится подать апелляцию на определение Окружного административного суда Киева, приостановившего приватизацию 22,3941% государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ. «У нас есть еще время на обжалование, мы ее (апелляцию - УНИАН) готовим», - отметили в Фонде.

Кабинет министров Украины обязал Министерство транспорта и связи и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины установить в соответствии с компетенцией порядок определения стоимости билетов длительного действия для проезда в городском пассажирском транспорте.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, поручение правительства стало продолжением реализации инициатив АМК относительно наведения порядка в ценообразовании на долгосрочные проездные билеты в городе Киеве.

В частности, Минтранссвязи должно разработать методику формирования стоимости билетов длительного действия на проезд в метро и автобусе, а МинЖКХ – в троллейбусе и трамвае. Разработанные в месячный срок порядки определения тарифов должны быть обнародованы на веб-сайтах министерств, пройти согласование с другими органами власти, включая АМК, и переданы на регистрацию в Министерство юстиции, которое также проведет и правовую экспертизу.

Международные новости

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5% годовых, а объем программы выкупа активов – на отметке 175 млрд фунтов, говорится в сообщении британского Центробанка.

Стоимость рефинансирования для британских банков остается неизменной седьмой месяц подряд, передает Reuters.

Европейский Центробанк также оставил ключевую процентную ставку без изменений. На заседании в четверг, 8 сентября, ЕЦБ оставил ставку на прежнем уровне – 1%.

По уточненным данным, во втором квартале 2009 года в еврозоне ВВП снизился на 0,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,3%, по сравнению с первым кварталом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению со вторым кварталом 2008 года, ВВП во втором квартале 2009 года снизился на 4,8% в еврозоне и на 4,9% в ЕС-27.

Во втором квартале среди стран, данные которых доступны, наибольший рост ВВП, по сравнению с первым кварталом 2009 года, зарегистрирован в Словакии (2,2%), Словении (0,7%) и Польше (0,5%).

(УНИАН)