Ющенко отправился на заседание Совета глав государств СНГ

Начался визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Кишинев (Республика Молдова), где он примет участие в заседании Совета глав государств - участниц Содружества Независимых Государств.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, Украина рассматривает СНГ как площадку для проведения межгосударственных консультаций и переговоров, а участие в саммите в Кишиневе – как возможность продолжения политического диалога на уровне глав государств-участниц Содружества, в первую очередь в двустороннем формате.

Следовательно, внимание главы государства будет сосредоточено на поддержании двустороннего политического диалога на уровне глав государств - участниц Содружества и установлении контактов с новым руководством Республики Молдова.

Будучи одним из государств - основательниц СНГ, Украина не присоединилась к Уставу СНГ. Статус наблюдателя позволяет нашему государству принимать полноценное участие в деятельности Содружества и работе ее высших и отраслевых органов и свободно выбирать формат и уровень участия в отдельных направлениях многостороннего сотрудничества, исходя из внешнеполитических приоритетов Украины.

В то же время это мероприятие предоставляет возможность еще раз продемонстрировать государствам - участницам СНГ позицию Украины о приоритетности экономического направления сотрудничества Содружества.

Программой рабочего визита Президента Украины предусматривается участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком и расширенном форматах.

Во время встречи Совета глав государств планируется рассмотреть вопросы по общих мероприятиям с целью преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса; обращение глав государств - участниц СНГ к народам государств-участниц и мировой общественности в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне; прекращение действия ряда решений Совета глав государств и сохранение декларирующих преданность общепризнанным принципам суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, осуждение сепаратизма, отказ от признания сепаратистских режимов и предоставления им поддержки и др.

В рамках визита планируется проведение переговоров Президента Украины В.ЮЩЕНКО с и.о. Президента Республики Молдова Михаем ГИМПУ и премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Москве в марте 2010 года.

Напомним, 7 октября пресс-секретарь Президента РФ Наталия ТИМАКОВА заявила, что в программе визита Д.МЕДВЕДЕВА в Молдову 9 октября нет отдельной встречи с В.ЮЩЕНКО.

Между тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью украинской службе Би-Би-Си заявил, что надеется, что встреча с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ во время саммита лидеров государств СНГ 9 октября в Кишиневе все же состоится.

В.ЮЩЕНКО отметил, что с украинской стороны преград для такой встречи нет.

“Более того, я написал письмо несколько недель назад Президенту Российской Федерации с предложением такой встречи. Ответа традиционно нет, но я надеюсь, что эта встреча будет. Особенно после того, что было сделано с российской стороны летом, считаю, что такая встреча необходима”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент также скептически оценил результативность кишиневского саммита, признав, что все 15 лет СНГ - малоэффективный институт.

В то же время, он считает саммит СНГ площадкой, где можно провести многосторонние и односторонние встречи, на которых можно представить, реализовать, отстоять национальные интересы. “Есть саммит, отношение к которому, я бы сказал, скептическое, поскольку история этого органа, особенно за последний год, свидетельствует, что он далек от прагматичных нужд. Согласно общей статистике, кажется, только 3,5% или 4% всех решений, которые принимались в СНГ, адаптированы в национальных действиях. Обидно, что СНГ превратился в малоэффективный институт, и скептическое отношение к нему усиливается”, - отметил Президент.