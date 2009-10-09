ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Нафтогаз» убедил своих кредиторов», в котором пишет - держатели более 75% еврооблигаций «Нафтогаза Украины» согласились на рассрочку задолженности компании. Вопрос рестуктуризации долгов госхолдинга можно считать решенным…

http://delo.ua/biznes/kompanii/naftogaz-ubedil-svoih-kreditorov-131963/

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Также «Дело» в материале «Деньги населения уходят из банков» пишет – за 9 месяцев этого года с банковских депозитов население забрало на 13,2 млрд гривень больше, чем принесло…

http://delo.ua/dengi/banki/dengi-naselenija-uhodjat-iz-bankov-131955/

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«Дело» в публикации «Нефтяники Азербайджана обосновались в Киеве» пишет - государственная нефтяная компания Азербайджана Socar открывает собственное представительство в Киеве…

http://delo.ua/biznes/kompanii/neftjaniki-azerbajdzhana-obosnovalis-v-kieve-131961/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Государство душит сигареты» пишет – вчера стали известны первые итоги правительственных решений по увеличению налогового давления на табачную отрасль. По данным отраслевой ассоциации "Укртютюн", c момента вступления в силу новых ставок акциза на табачные изделия в мае этого года объемы выпуска сигарет отечественными предприятиями снизились на 21,5%. Производители говорят, что потребители переориентировались на более дешевые сигареты и контрабанду. Депутаты утверждают, что украинцы стали меньше курить. Однако данные социологических исследований свидетельствуют, что этого не произошло…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1252453

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Евро-2012 поручили госбанкам» пишет – Нацбанк решил рефинансировать государственные банки, участвующие в финансировании подготовки к проведению чемпионата Евро-2012 без обеспечения. Залогом по кредитам смогут выступить государственные гарантии Кабмина, который будет отвечать за возврат банками средств центробанку…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1252461

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Янукович занялся бизнесом» пишет – вчера лидер Партии регионов Виктор Янукович на встрече с предпринимателями пообещал после победы на президентских выборах временно, до окончания кризиса, снизить для них налоги. Эти слова, прозвучавшие после изрядной критики в адрес правительства Юлии Тимошенко, произвели на собравшихся должное впечатление. Бизнесмены заверили господина Януковича в том, что полностью его поддерживают…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1252446

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Издание «Экономические известия» в публикации ««Лукойл» надеется на компромисс» пишет – обсуждаются пути урегулирования поставок нефти на Одесский НПЗ. Собственник Одесского НПЗ - российский «Лукойл» и «Укртранснефть» получили возможность доказать свою политическую незаангажированность и способность отстаивать стратегические интересы национальной энергобезопасности, а не отдельной бизнес-группы. Однако стороны вряд ли воспользуются этой возможностью…

http://eizvestia.com/markets/full/4183237

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"Экономические известия" в публикации «ТАС» уходит к ВТБ» пишут - Сергей Тигипко нашел покупателя на страховой бизнес. Российская группа ВТБ планирует сконцентрировать у себя более 90% страховых активов «ТАС». Тигипко будет принимать участие в управлении страховыми компаниями…

http://eizvestia.com/fin/full/4183240

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«Газета по-киевски» в материале «Бортничи: а был ли диоксин?» пишет – пожар на иловых полях станции аэрации скрывали от киевлян почти неделю. Город гудит: «второй Чернобыль», с детьми не гулять, окна не открывать. А у киевских властей – тишь да гладь, да божья благодать! Все «причастные» ведомства города нарушили «заговор молчания» только вчера к обеду. И в один голос: нет никаких опасных веществ, никакой диоксин в дозах, способных нанести вред здоровью, не выделялся. Если действительно все безопасно, то проще было сказать об этом сразу, четко объяснить, что повода для паники нет. Или просто не было аргументов?..

http://mycityua.com/articles/city/2009/10/09/093728.html

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Издание «Сегодня» в публикации «На Покров ждем холодов и первого снега» пишет – в четверг украинцы в последний раз насладились теплом и солнцем перед наступлением по-настоящему осенних холодов…

http://www.segodnya.ua/news/14084694.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банки лишаются опоры - население тратит последнее…» пишет - С апреля население активно наполняло депозиты. Но в сентября все изменилось с точностью до наоборот. И тому есть объективные причины: «Родовид Банк», курс валют и заигравшийся кризис…

https://economics.unian.net/rus/detail/22804

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Европе много газа» пишет - жесткие контракты «Газпрома» с европейцами скоро начнут приносить плоды: уже по итогам 2010 г. концерн может получить до $2,4 млрд дополнительной экспортной выручки без уплаты пошлин…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/09/215869

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Издание «Известия» в публикации «Северный морской путь. Тепло и выгодно» пишет – потеплением пугают, с ним борются на самых высоких уровнях и тратят на эту борьбу колоссальные деньги. Но что если представить, какой выгодой может обернуться таяние льдов? Повод порассуждать об этом дали два немецких сухогруза, которые прошли из Южной Кореи в Европу совсем близко от северных берегов России, почти не использовав ледоколы. И это только начало. Эксперты уверены, что скоро Северный морской путь составит реальную конкуренцию Суэцкому каналу. А это значит, что у России появится еще один способ заработать…

http://www.izvestia.ru/economic/article3133998/

(УНИАН)