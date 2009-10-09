Анонс на 9 октября т.г.
Президент отправился на заседание Совета глав государств-участниц СНГ в Молдове.Тимошенко примет участие в ІІІ Всеукраинском форуме работников почтовой связи.Пресс-конференция председателя Счетной палаты Валентина Симоненко.
Президент примет участие в заседании Совета глав государств-участниц СНГ в Молдове.
Тимошенко примет участие в ІІІ Всеукраинском форуме работников почтовой связи.
Пресс-конференция председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко.
Семинар на тему «Эффективное землепользование в Украине: проблемы и перспективы».
Собрание Ассоциации городов Украины и общин.
Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости Киева: итоги девяти месяцев и прогнозы до конца 2009 года”.
Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества и безопасности продовольственных товаров.
Пресс-конференция на тему: “Повышение соцстандартов: помощь гражданам или подрыв экономики?”.
Круглый стол на тему: «Три месяца запрещения игорного бизнеса: достижения, просчеты, правовые и политические обстоятельства процесса».
Александр Турчинов посетит Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова”.
Расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
Юлия Тимошенко примет участие в церемонии приветствия и награждения работников санитарно-эпидемиологической службы по случаю профессионального праздника.