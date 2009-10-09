Анонс на 9 октября т.г.

Президент примет участие в заседании Совета глав государств-участниц СНГ в Молдове.

Тимошенко примет участие в ІІІ Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

Пресс-конференция председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко.

Семинар на тему «Эффективное землепользование в Украине: проблемы и перспективы».

Собрание Ассоциации городов Украины и общин.

Пресс-конференция на тему: "Рынок недвижимости Киева: итоги девяти месяцев и прогнозы до конца 2009 года”.

Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества и безопасности продовольственных товаров.

Пресс-конференция на тему: “Повышение соцстандартов: помощь гражданам или подрыв экономики?”.

Круглый стол на тему: «Три месяца запрещения игорного бизнеса: достижения, просчеты, правовые и политические обстоятельства процесса».

Александр Турчинов посетит Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова”.

Расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Юлия Тимошенко примет участие в церемонии приветствия и награждения работников санитарно-эпидемиологической службы по случаю профессионального праздника.