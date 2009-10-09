Гостаможня подписала договоры с Арменией и Россией

Государственная таможенная служба Украины подписала договоры о сотрудничестве в таможенном деле с Арменией и Российской Федерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, документы были подписаны председателем Гостаможни Анатолием МАКАРЕНКО в Казани (РФ), где проходил Совет руководителей таможенных служб стран-участниц СНГ.

Двусторонний межведомственный договор с таможенной администрацией Армении регулирует вопросы обмена таможенной статистической информацией. Его реализация даст возможность оперативно сопоставлять данные экспортных и импортных деклараций по одной и той же внешнеэкономической операции, и тем самым исключить попытки минимизировать налоговую нагрузку или иным образом нарушить таможенное законодательство двух стран.

Договор с таможенной администрацией Российской Федерации предусматривает сотрудничество в области проведения исследования товаров при их таможенном контроле и оформлении.

Руководители таможенных администраций стран-членов СНГ во время работы Совета обсудили также пакет вопросов, которые касаются конкретных аспектов таможенного взаимодействия. В частности, речь шла об инвентаризации международно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, информационном обмене, подготовке кадров для таможенных служб, порядке взаимодействия при сопоставлении данных таможенной статистики взаимной торговли и результатов деятельности рабочей группы по вопросам усовершенствования методики и технологии проведения статистических сопоставлений.