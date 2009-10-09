ГПУ возбудила дело в отношении судьи по "БТА Банку"

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении судьи Ворошиловского районного суда города Донецка Геннадия М. За принятие «заведомо неправосудного решения» об аресте акций украинского «БТА Банка» и запрете проведения общего собрания акционеров банка. Об этом идет речь в постановлении о возбуждении уголовного дела, копией которого располагает УНИАН.

По мнению заместителя генерального прокурора Украины Виктора КУДРЯВЦЕВА, подписавшего постановление о возбуждение уголовного дела, судья Ворошиловского суда действовал преднамеренно, сознательно игнорируя требования законодательства. «В материалах проверки содержатся достаточные данные, указывающие на наличие в действиях судьи Ворошиловского районного суда г. Донецка Геннадия М. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины, а именно – принятия судьей заведомо неправосудного решения», подчеркивается в постановлении. Как убеждены в прокуратуре, запретив проводить общее собрание акционеров «БТА Банк» (Украина), судья намеренно нарушил требования законодательства и тем самым противоправно вмешался в хозяйственную деятельность коммерческого банка. Причем, подчеркивается в документе, «грубые нарушения закона, допущенные судьей М. при рассмотрении отмеченного гражданского дела, подтверждены отдельным постановлением Апелляционного суда Донецкой области».

Как сообщал УНИАН, данное решение судья принял в пользу «БТА Банк» (Казахстан), который в данный момент владеет 9,9% акций ОАО «БТА Банк» (Украина). В июне этого года казахская сторона попробовала осуществить захват банка, выдвинув претензии еще на 39,9% акций, принадлежащих украинским акционерам. Для захвата представители казахского «БТА Банка» использовали различные схемы, среди прочего, и решение Ворошиловского суда города Донецка, отмененное впоследствии вышестоящей инстанцией.

Напомним, в начале года "БТА Банк" (Казахстан) был национализирован правительством и вскоре после этого объявил дефолт по международным обязательствам. В то же время, "БТА Банк" (Украина) стабильно выполняет все свои обязательства перед клиентами. Согласно данным рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", "БТА Банк" (Украина) входит в первую десятку украинских банков по рейтингу надежности депозитных вкладов.