Порошенко назначен министром иностранных дел
11:45, 09 октября 2009Разное
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Принес присягу члена Кабмина
Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 240 народных депутатов из 440 зарегистрированных в зале.
За такое решение проголосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а также почти в полном составе фракция НУ-НС и по одному народному депутату из фракций Партии регионов и КПУ, а также за эту кандидатуру проголосовали четверо внефракционных народных депутатов.
П.ПОРОШЕНКО на заседании парламента принес присягу члена Кабинета министров Украины.
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