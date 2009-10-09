Рада рассмотрит кадровые вопросы 20 октября?
11:47, 09 октября 2009Разное
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Коалиция будет настаивать
Фракции коалиции будут инициировать рассмотрение кадровых вопросов 20 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
По его словам, вчера эти вопросы не были рассмотрены в связи с затягиванием рассмотрения проекта госбюджета. «20 октября мы будем инициировать рассмотрение кадровых вопросов первым вопросом», - сказал он.
И.КИРИЛЕНКО, комментируя заявления депутатов из Партии регионов, что первым вопросом должен рассматриваться закон о повышении соцстандартов, заметил, что законопроекты, которые готовятся ко второму чтению, не могут рассматриваться вне очереди.
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