ВР отменила закон о поддержке предпринимательства

Верховная Рада Украины отменила Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности», который был принят 25 июня 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об отмене закона поддержали 344 народных депутата из 439 зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности» (№4581).

Закон вводит принцип молчаливого согласия и сокращения времени на выдачу документов разрешительного характера до 10 рабочих дней.

Закон регулирует выдачу лицензии на неограниченный срок, а для отдельных видов деятельности Кабинет министров может устанавливать срок лицензии не менее чем на 5 лет. Лицензирование видов хозяйственной деятельности, которые «вписываются в основные принципы государственной политики в сфере лицензирования и не угрожают жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде и безопасности государства», вообще планируется отменить.

Авторами этого законопроекта являются народные депутаты Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ), Борис КОЛЕСНИКОВ (ПР), Михаил ЧЕЧЕТОВ (ПР), Николай ТОМЕНКО (БЮТ), Владислав КАСКИВ (НУ-НС) и Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС).