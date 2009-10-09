Главы государств СНГ аннулировали ряд международных договоров

Главы государств – участников СНГ аннулировали большинство международных договоров, которые в свое время подписывала Грузия. Об этом сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ на расширенном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое проходит в Кишиневе.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ было принято решение рекомендовать главам государств аннулировать около 500 документов относительно Грузии, которая, как известно, приняла решение выйти из этой организации.

В то же время, Украина предложила оставить в силе около 75 документов, которые касаются, в том числе, территориальной целостности Грузии. Совет глав государств СНГ согласился с этим предложением.