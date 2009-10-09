Молдова передала России председательствование в СНГ

Молдова передала России председательствование в Содружестве Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ на расширенном заседании Совета глав государств Содружества.

С.ЛЕБЕДЕВ подчеркнул, что сегодня Молдова заканчивает свое председательствование в СНГ.

Он также сообщил, что главы делегаций поддержали предложение Российской Федерации провести следующий саммит СНГ в декабре 2010 года в Москве.

В свою очередь, исполняющий обязанности Президента Республики Молдова Михай ГИМПУ выразил уверенность, что его стране удалось достичь целей, предусмотренных в рамках ее председательствования. Он также отметил, что Молдова и в дальнейшем останется активным и полноправным членом СНГ, несмотря на то, что определила свой курс на евроинтеграцию. М.ГИМПУ также выразил надежду, что 23 октября в Молдове будет избран новый Президент, им будет Марьян ЛУПУ.