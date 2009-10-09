ГЛАВНОЕ на 9 октября (день)

Кадровая политика

Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это постановление проголосовали 240 народных депутатов из 440 зарегистрированных в зале.

За такое решение проголосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а также почти в полном составе фракция НУ-НС и по одному народному депутату из фракций Партии регионов и КПУ, а также за эту кандидатуру проголосовали четверо внефракционных народных депутатов.

П.ПОРОШЕНКО на заседании парламента принес присягу члена Кабинета министров Украины.

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Законодательство

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе чтение проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном Бюджете Украины на 2009 год» (относительно вопросов регуляторной политики, оплаты коммунальных услуг и участия в международных миротворческих операциях).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Перед этим ВР не поддержала принятие во втором чтении данного законопроекта.

За принятие во втором вопросе проголосовали лишь 219 (при необходимых 226 – УНИАН) из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусматривалось, в частности, дополнить закон о госбюджете на 2009 год статьей о списании НАК «Нафтогаз Украины», ее предприятиям и дочерним компаниям пени и штрафных санкций, установленных контролирующими органами за нарушение налогового, таможенного и валютного законодательства.

Кроме того, данным законопроектом предлагалось выделение дополнительных средств для обеспечения деятельности Украины в международных миротворческих операциях.

Также данный законопроект касался НДС при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Макропоказатели

Базовая инфляция в Украине в сентябре т. г. против августа составила 1,1%, с начала года – 12,5%.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

При этом в Госкомстате отметили, что в сентябре 2008 года против августа базовая инфляция составляла 1,5%, в январе-сентябре – 15,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в сентябре 2009 г. по отношению к августу составила 0,8%, с начала года – 9,1%, к сентябрю 2008 года – 15%, в январе–сентябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - 16,8%.

Справка УНИАН. Инфляция в январе-сентябре 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, составила 26,2%, в сентябре 2008 года к сентябрю 2007 года – 24,6%, в сентябре 2008 года к августу 2008 года – 1,1%, в январе-сентябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 16,1%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

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Финансы

Кабинет Министров Украины намерен в ближайшее время на базе банка «Киев» создать почтовый банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Банк «Киев» успешно работает. Он имеет всю систему, но не имеет серьезной разветвленной сети отделений… Именно поэтому я думаю, что мы на ближайшем заседании правительства рассмотрим предложение, чтобы на базе такого банка сделать украинский почтовый банк, который будет неотъемлемой частью функционирования «Укрпочты», то есть это должно быть одним целым», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что создание такого банка значительно улучшит ситуацию в работе «Укрпочты», в частности, по предоставлению услуг и получению платы за них, а также высказала удовлетворение тем, что участники Третьего Всеукраинского форума работников почтовой связи поддержали идею создания такого банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временную администрацию в АКБ «Киев».

10 июня т.г. Кабинет Министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – "Укргазбанка", "Родовид Банка" и банка "Киев".

18 сентября из банка была выведена временная администрация.

В капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%, сумма рекапитализации составила 3,563 млрд. грн.

Справка УНИАН. Активы банка «Киев» на 1 июля 2009 года составили 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал – 2,25 млн. грн., собственный капитал – «минус» 612,623 млн. грн. Банк «Киев» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,32 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 8 октября.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,27-8,36 грн./долл., по продаже – в пределах 8,3599-8,43 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился по сравнению с 8 октября и сегодня составляет 12,25/12,40 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,12-12,35 грн./евро, по продаже – в пределах 12,3499-12,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 октября повысился на 0,8% и составляет 0,2733 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2837 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,26-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,30 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,28-8,321 грн./долл., по продаже – в пределах 8,3599-8,42 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного понизился с 8 октября и сегодня составляет 12,26/12,40 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,33-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 октября повысился на 1% и составляет в среднем 0,2703 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2845 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,30/8,43 грн., евро – 12,20/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,45 грн., евро – 12,00/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,23/8,40 грн., евро – 12,10/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 9 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,825163, к российскому рублю – 0,27025.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3025/8,3285, к 12:00 цены упали – 8,2550/8,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2802/0,2817, к 12:00 цены снизились - 0,2785/0,2800.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,5890 (-0,0210).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4732/1,4734, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2305/12,2680, к 12:00 цены ушли вниз - 12,1630/12,1870.

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ТЭК

Центральный комитет Профсоюза работников угольной промышленности Украины (ЦК ПРУП) направил иск в Окружной административный суд г. Киева на незаконные действия Министерства угольной промышленности в части изданного приказа № 253/1 от 17 июня 2009 года по реорганизации ГП «Луганскуголь».

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЦК ПРУП, данный приказ министра Виктора ПОЛТАВЦА предписывает вычленить четыре шахты (им. Артема, «Фащевская», «Лутугинская», «Черкасская»), а также автобазу и санатории-профилактории «Парус» и «Шахтер», входящие в состав ГП «Луганскуголь», и на их базе создать новое угольное объединение «Востокуголь».

В своем иске отраслевой профсоюз просит суд отменить приказ Минуглепрома № 253/1 как изданный с нарушением действующего законодательства и Отраслевого соглашения.

В пресс-службе отмечают, что в приказе указано, что создание ГП «Востокуголь» должно завершиться до 1 ноября 2009 года. Но, как сообщил председатель Луганской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины Петр ШЕВЧЕНКО, до сих пор ни трудовые коллективы, ни профсоюзные организации отчуждаемых шахт не получили экономического обоснования реорганизации, а также гарантий Минуглепрома. Он считает, что после такой «реорганизации» угольные предприятия будут просто закрыты. Кроме того, в приказе о реорганизации не было учтено мнение трудовых коллективов, он не был согласован с представляющими их интересы профсоюзными организациями, а предыдущая практика свидетельствует, что подобные переводы во вновь созданные ГП чаще всего приводят к значительному сужению социально-трудовых гарантий трудящихся.

Справка УНИАН. В настоящее время в состав ГП «Луганскуголь» входят 19 обособленных подразделений, в том числе 8 шахт. Четыре из них: ш/у «Луганское», «им.19 съезда КПСС», «Никанор-Новая», «Вергилевская» имеют значительные запасы угля и являются потенциально прибыльными. Остальные: «Лутугинская», «Черкасская», «Фащевская», «им.Артема» имеют меньшие запасы угля и являются убыточными.

Проектная мощность ГП «Луганскуголь» - 5 млн. 260 тыс. тонн, производственная мощность по состоянию на 01.01.09 – 3 млн. 930 тыс. тонн, промышленные запасы составляют 357,8 млн. тонн, что позволяет вести добычу угля от 26 до 150 лет. Добывается уголь марок «Г» и «П», идет на теплоэлектростанции. В настоящее время разрабатывается 16 шахтных пластов геологической мощностью 0,93 м.

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Средняя цена реализации сжиженного газа 8 октября на коммерческом аукционе №396 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 52,8%, по сравнению с предыдущим аукционом №395 от 2 октября (5107,4 грн. за тонну), до 2410 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,512 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 3 млн. 643,920 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 2 октября на коммерческом аукционе №395 на УАБ увеличилась на 12,6%, по сравнению с предыдущим аукционом №394 от 1 октября (4535 грн. за тонну), до 5107,4 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

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Со 2 по 9 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,1-0,2% (в среднем на 0,15%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, со 2 по 9 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – снизились на 0,2%, с 6,43 до 6,42 грн./л, на бензин А-92 – снизились на 0,1%, с 6,95 до 6,94 грн./л, на бензин А-95 – снизились на 0,1%, с 7,34 до 7,33 грн./л, на дизельное топливо – снизились на 0,2%, с 6,01 до 6,00 грн./л.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.

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Таможня

Государственная таможенная служба Украины подписала договоры о сотрудничестве в таможенном деле с Арменией и Российской Федерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, документы были подписаны председателем Гостаможни Анатолием МАКАРЕНКО в Казани (РФ), где проходил Совет руководителей таможенных служб стран-участниц СНГ.

Двусторонний межведомственный договор с таможенной администрацией Армении регулирует вопросы обмена таможенной статистической информацией. Его реализация даст возможность оперативно сопоставлять данные экспортных и импортных деклараций по одной и той же внешнеэкономической операции, и тем самым исключить попытки минимизировать налоговую нагрузку или иным образом нарушить таможенное законодательство двух стран.

Договор с таможенной администрацией Российской Федерации предусматривает сотрудничество в области проведения исследования товаров при их таможенном контроле и оформлении.

Руководители таможенных администраций стран-членов СНГ во время работы Совета обсудили также пакет вопросов, которые касаются конкретных аспектов таможенного взаимодействия. В частности, речь шла об инвентаризации международно-правовой базы СНГ в таможенной сфере, информационном обмене, подготовке кадров для таможенных служб, порядке взаимодействия при сопоставлении данных таможенной статистики взаимной торговли и результатов деятельности рабочей группы по вопросам усовершенствования методики и технологии проведения статистических сопоставлений.

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Туризм

Крым с начала года посетили более 4 млн. 786 тыс. отдыхающих – это на 13%, или почти на 717 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, которыми располагает УНИАН, различными видами транспорта в автономию прибыли 5 млн. 367 тыс. человек.

9 октября в Крыму работают 230 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 44,5%. В минувшем году в этот период функционировали 242 курортных учреждения, коэффициент был на 2,8% выше.

«По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в здравницах отдохнули 922,8 тыс. человек, что на 17,6% ниже, чем за аналогичный период 2008 года», – отметили в министерстве.

Напомним, снижение числа туристов в Крыму чиновники объясняют мировым экономическим кризисом. От него пострадал не только Крым, но и курортные конкуренты региона, говорят в Министерстве туризма автономии.

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Коммуникации. Связь

Правительство в 2010 году будет предоставлять государственные гарантии под кредиты на обновление материально-технической базы предприятий «Укрпочты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Техническое переоснащение «Укрпочты» в будущем году будет строиться на предоставлении государственных гарантий, предусмотренные в бюджете 2010 года, для привлечения кредитных ресурсов на долгосрочной основе – до 15-20 годов, для того, чтобы сделать переоснащение сегодня, а затем так, как делают все другие страны мира, постепенно возвращать свои заимствования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с марта 2010 года будут введены рыночные тарифы на услуги «Укрпочты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

«Нам нужно повысить материальную заинтересованность работников за счет увеличения заработной платы и повышения социальной защищенности работников. Для этого мы будем наводить порядок с тарифной политикой. Тарифы должны быть полностью покрывающими себестоимость и обеспечивающими прибыль, а как следствие – нормальный уровень заработной платы. Я думаю, что уже с марта мы предпримем шаг к полному установлению рыночных тарифов на все услуги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает целесообразным расширить перечень услуг, которые предоставляют почтовые отделения. «Нам нужно расширить перечень услуг, которые предоставляются почтовыми отделениями. Это – мировые традиции, которые нужно воплощать в жизнь», - добавила она.

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Кабинет министров Украины предоставил право сотрудникам Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» на получение служебного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения правительства на заседании 7 октября сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на Третьем Всеукраинском форуме работников почтовой связи.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что решением КМУ перечень сотрудников, которые могут получать служебное жилье, дополнен и сотрудниками «Укрпочты».

«Это значит, что служебное жилье будет нормой вашей жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что расходы на предоставление служебного жилья будут включены в финансовый план «Укрпочты».

Также отметила премьер, для предоставления жилья почтальонам будут использоваться средства и государственных программ по строительству жилья.

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Столица

Новые распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации о продлении действия тарифов, установленных 31 августа с.г., являются незаконными, заявляют в Блоке Виталия Кличко.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Блока Кличко, не была соблюдена определенная законом процедура для их установления. В частности, по каждому дому отдельно не проводились общественные слушания, до сих пор не определены исполнители жилищно-коммунальных услуг, нет согласования новых распоряжений с Государственной инспекцией по контролю над ценами г. Киева.

Кроме того, заявляют в Блоке Кличко, новые распоряжения, которые были подписаны 30 сентября, должны были пройти регуляторную процедуру, которая длится не меньше месяца.

“На сегодняшний день эта процедура не выполнена. Поэтому мы в очередной раз утверждаем – никакие тарифы на коммунальные услуги в Киеве не действуют”, - подчеркнули в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 7 октября пресс-служба мэрии сообщила, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, которым продлил действие тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, утвержденные на август-сентябрь этого года.

В частности, продлено действие распоряжений КГГА от 31.08.2009 № 978 «Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 979 «О согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; от 31.08.2009 № 980 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной и водоотводу холодной и горячей воды для населения»; от 31.08.2009 № 981 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения».

Справка УНИАН. С 1 июня в Киеве, в соответствии с апрельскими распоряжениями КГГА, были установлены новые, повышенные вдвое тарифы на ЖКУ. Кабинет министров на заседании 17 июля принял решение приостановить действие распоряжений КГГА о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.

Распоряжениями столичной администрации от 31 августа были утверждены тарифы на 5% меньше, чем введенные с 1 июня, на август-сентябрь.

(УНИАН)