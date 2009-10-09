Очередное заседание СНБО состоится 13 октября

Во вторник, 13 октября, в 13.30 состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата СНБО, в повестку дня заседания внесены такие вопросы: „Об обеспечении национальных интересов в сфере использования ядерной энергии”; „Об обороноспособности государства и деятельности органов государственной власти по обеспечению национальных интересов в военной сфере, а также безотлагательных мерах в обеспечении возможности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований выполнять конституционные задачи (в закрытом режиме)”.