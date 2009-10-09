Наливайко: нация, которая читает – это нация победителей

Первый заместитель – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег НАЛИВАЙКО называет работу с Книжной палатой Украины одной из основных своих задач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая перед коллективом Книжной палаты Украины им. Ивана Федорова.

По словам О.НАЛИВАЙКО, работа Книжной палаты является одним из его приоритетов.

Он отметил, что первая коллегия за три недели его работы в должности руководителя Госкомтелерадио была посвящена именно проблемам Книжной палаты Украины.

«Это системный подход, который мы будем продолжать», - сказал О.НАЛИВАЙКО.

Он отметил, что Госкомтелерадио имеет целый ряд конкретных мероприятий в этом направлении как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.

Также О.НАЛИВАЙКО напомнил, что первое заседание Кабинета министров, на котором он присутствовал после назначения руководителем комитета, было посвящено проблемам развития украинского библиотечного дела. В частности, на этом заседании говорили о развитии этой системы, слушали библиотекарей.

«По моему мнению, правительство, которое на фоне экономических проблем думает о книге, думает о библиотеках, обречено на успех, потому что нация, которая читает – это нация победителей», - сказал О.НАЛИВАЙКО.

Справка УНИАН. Книжная палата Украины им. Ивана Федорова – это государственное научное учреждение в сфере издательского дела и информационной деятельности, которая подчинена Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины.

Книжная палата осуществляет полный статистический учет, комплектование и хранение всей печатной продукции, которая издается в Украине, и является Национальным агентством Украины Международной стандартной нумерации книг (ISBN).

Книжная палата Украины имеет единственный наиболее полный фонд печатной продукции, изданной в Украине, начиная с 1917 года, и по состоянию на сентябрь 2009 года фонд насчитывает свыше 13,5 млн. единиц хранения.