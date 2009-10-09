Курс НБУ на 12.10.09

Официальный курс НБУ на 12.10.09100 USD США – 801.0000 (9 октября – 801.0000) 100 EUR – 1181.4750 (9 октября – 1182.5163) 10 RUR – 2.7053 (9 октября – 2.7025) Учетные курсы банковских металлов на 12.10.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-83844.68 (9 октября-84485.48) 961 XAG 10 Серебро-1412.16 (9 октября-1425.78) 962XPT10Платина-106933.50(9 октября-107013.60) 964XPD10 Палладий-25872.30(9 октября-25311.60)

Официальный курс НБУ на 12.10.09 100 USD США – 801.0000 (9 октября – 801.0000) 100 EUR – 1181.4750 (9 октября – 1182.5163) 10 RUR – 2.7053 (9 октября – 2.7025) Учетные курсы банковских металлов на 12.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-83844.68 (9 октября-84485.48) 961 XAG 10 Серебро-1412.16 (9 октября-1425.78) 962XPT10Платина-106933.50(9 октября-107013.60) 964XPD10 Палладий-25872.30(9 октября-25311.60)

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