В Варшаве состоится конференция по евроинтеграции Украины

21-22 октября в Варшаве состоится очередная украинско-польская конференция по вопросам европейской интеграции Украины.

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в Варшаве, в конференции, которая станет одиннадцатой с начала основания такого формата сотрудничества между Украиной и Польшей в 1999 году, примут участие заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ и заместитель руководителя польского МИД Анджей КРЕМЕР.

В ходе двухдневной конференции стороны планируют обсудить наиболее актуальные вопросы сотрудничества в сфере европейской интеграции с тем, чтобы сделать более эффективным это сотрудничество.

“Будет обсужден весь спектр вопросов - от визовых до зоны свободной торговли”, - сказал собеседник агентства.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться, в посольстве озвучили новую инициативу Европейского союза “Восточное партнерство”, которая рассчитана, в том числе на реализацию проектов в Украине.

В посольстве добавили, что в рамках конференции действует 5 рабочих групп.

“Это (конференция) - практический инструмент европейской интеграции Украины”, - подчеркнули в украинском диппредставительстве.