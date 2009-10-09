Главное на 9 октября (вечер)

Финансы

Убытки украинских банков по итогам января-сентября 2009 года составили 17,2 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков за указанный период составили 108,2 млрд. грн., в том числе процентные доходы – 91,9 млрд. грн., комиссионные – 12,2 млрд. грн.

Расходы банков составили 125,4 млрд. грн., из них процентные расходы – 50,6 млрд. грн., отчисления в резервы – 47,1 млрд. грн., комиссионные расходы – 2,2 млрд. грн.

По состоянию на 1 октября т.г. собственный капитал банков составил 121,6 млрд. грн., или 13,6% пассивов банков. При этом оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 85,8% от капитала; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, – 0,4%; эмиссионные разницы – 5,2%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков – 14%; результаты прошлых лет – 0,5%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения, – 0,1%; результаты текущего года – «минус» 14,2%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании – 8,2%.

Обязательства банков по состоянию на 1 октября 2009 года составили 771,9 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 200,5 млрд. грн., или 26% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования – 119,2 млрд. грн., или 15,4%.

Срочные средства физических лиц составляют 152 млрд. грн., или 75,8% от общей суммы средств населения, а средства по требованию – 48,6 млрд. грн., или 24,2%.

По состоянию на 1 октября 2009 года активы банков составили 893,5 млрд. грн., общие активы – 987,8 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 77,9%.

По состоянию на 1 октября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе 166 банков (89,7% от общего количества банков, имеющих лицензию) – акционерные общества (из них 103 банка (55,7%) – открытые акционерные общества, 10 банков (5,4%) – закрытые акционерные общества, 52 банка (28,1%) – публичные, 1 банк (0,5%) – частное), 19 банков (10,3%) – общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации находится 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 – по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

Филиальная сеть банков Украины состоит из 1145 действующих филиалов.

Национальный банк Украины включил гарантии Кабинета министров Украины в перечень приемлемого обеспечения по кредитам рефинансирования, которые регулятор предоставляет государственным банкам. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Это предоставит возможность поддержать долгосрочную ликвидность государственных банков, которые осуществляют кредитование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине», - считают в НБУ.

Соответствующая норма закреплена в постановлении правления НБУ от 29 сентября 2009 №568.

Документом вносятся изменения во временное положение в части расширения перечня приемлемого обеспечения по кредитам рефинансирования.

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, уже вынесены постановления о привлечении этих лиц к ответственности в качестве обвиняемых, и судом они объявлены во внутригосударственный розыск для того, чтобы их задержали, доставили в суд для вынесения меры пресечения в качестве ареста.

Генпрокурор напомнил, что ранее был возбужден ряд уголовных дел по фактам присвоения денежных средств на 173 и 217 млн. грн. в банке “Надра”. Эти уголовные дела расследовались прокуратурой города Киева, в ходе расследования было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 195 (расхищение денег) Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц банка.

Также А.МЕДВЕДЬКО заметил, что именно сегодня в рамках расследования этих дел в центральном офисе банка «Надра» проходит обыск для выявления документов, которые могут заинтересовать следствие.

В то же время он отметил, что по филиалам банка в некоторых областях уже возбуждены уголовные дела.

Вместе с тем, на вопрос относительно должностных лиц «Укрпромбанка», генпрокурор сказал, что на сегодняшний день нет оснований для возбуждения уголовного дела, лишь проводится проверка.

Министерство юстиции возвратило в Национальный банк Украины без государственной регистрации на доработку постановление правления НБУ от 9 сентября 2009 года №538 «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как отметил министр юстиции Николай ОНИЩУК, данное постановление по просьбе Национального банка Украины было возвращено на доработку с целью приведения нормативного акта в соответствие с действующим законодательством.

Постановлением предусматривалось ввести определенные ограничения по осуществлению валютно-обменных операций на территории Украины. В частности, предусматривалось ввести требование о необходимости осуществления валютно-обменных операций на сумму, превышающую 15 тысяч гривень, только через кассу финансового учреждения и с обязательной процедурой идентификации лица, осуществляющего операцию с наличностью. Кроме того, предусматривалось ввести запрещение финансовым учреждениям продавать иностранную валюту одному лицу в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тысяч гривень, за один операционный день.

Уголовное делопо факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из управлений Черноморского флота России возбудила прокуратура Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Автономной Республике Крым.

«В период 2007-2008 годов должностные лица составили заведомо неправдивые договоры субподряда, акты выполненных работ, налоговые накладные, налоговые декларации и уклонились от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 млн. грн., что фактически привело к непоступлению налогов в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах», - говорится в сообщении налоговиков, текстом которого располагает УНИАН.

Дело возбуждено прокуратурой Севастополя по материалам сотрудников налоговой милиции Феодосии по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, добавили в пресс-службе.

НБУ сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физлиц и физлиц-предпринимателей продал 684,13 тыс. евро по курсу 11,84 грн./евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 27 банков.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,3025/8,3285, к 12:00 цены упали до 8,2550/8,2850. К закрытию торгов ценовые уровни повысились – 8,2675/8,2960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2802/0,2817, к 12:00 цены снизились до 0,2785/0,2800. К закрытию цены установились на уровне 0,2790/0,2805. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5875 (-0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4705/1,4795. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,2305/12,2680, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1630/12,1870. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 12,2020/12,2440.

Украина в международном сообществе

21-22 октября в Варшаве состоится очередная украинско-польская конференция по вопросам европейской интеграции Украины.

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в Варшаве, в конференции, которая станет одиннадцатой с начала основания такого формата сотрудничества между Украиной и Польшей в 1999 году, примут участие заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ и заместитель руководителя польского МИД Анджей КРЕМЕР.

В ходе двухдневной конференции стороны планируют обсудить наиболее актуальные вопросы сотрудничества в сфере европейской интеграции с тем, чтобы сделать более эффективным это сотрудничество.

“Будет обсужден весь спектр вопросов - от визовых до зоны свободной торговли”, - сказал собеседник агентства.

Среди вопросов, которые будут обсуждаться, в посольстве озвучили новую инициативу Европейского союза “Восточное партнерство”, которая рассчитана, в том числе на реализацию проектов в Украине.

В посольстве добавили, что в рамках конференции действует 5 рабочих групп.

“Это (конференция) - практический инструмент европейской интеграции Украины”, - подчеркнули в украинском диппредставительстве.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что организация Содружества Независимых Государств требует серьезного реформирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время подхода к украинской прессе в Кишиневе.

Он отметил, что формат саммита СНГ является полезной площадкой для двусторонних и многосторонних контактов. В то же время, эффективность СНГ как организации вызывает у В.ЮЩЕНКО серьезное сомнение. Он отметил, что сегодня только 4% решений СНГ имплементируют в странах-участницах.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня, во время встречи руководителей делегаций в узком кругу, была очень серьезная и жесткая полемика по этому поводу. «Я даже не помню такого накала», - сказал Президент Украины.

Он констатировал, что сегодня руководителям государств не было предложено для принятия ни одного содержательного предложения о совместных действиях по преодолению последствий мирового финансового кризиса. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что пришло время от деклараций переходить к реальным делам, создавать режим свободной торговли, реформировать таможенные отношения между странами, а не пытаться предлагать друг другу кредиты.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, острая дискуссия состоялась и относительно вопроса сохранения территориальной целостности государств в связи с аннулированием ряда соглашений, связанных с выходом Грузии из СНГ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что украинская сторона обратилась к руководителям других государств сохранить те соглашения и положения, которые касаются подтверждения территориальной целостности стран. При этом он отметил, что сегодня кое-кто из членов СНГ позволяет себе политику шантажа, политику непризнания территориальной целостности стран, что является недопустимыми.

Президент Украины отметил, что главы государств – участников СНГ говорили о целесообразности детально обсудить этот вопрос на следующем саммите СНГ.

(УНИАН)