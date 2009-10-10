На месте захоронения головы Гонгадзе обнаружены останки

На месте захоронения головы Георгия Гонгадзе были обнаружены останки еще двух человеческих тел, а на месте убийства журналиста следствием были обнаружены останки шестерых людей, пишет еженедельник “Зеркало недели” (10-16 октября) со ссылкой на собственные источники.

Возле села Довгалевское Рокитнянского района Киевской области, на месте захоронения головы Г.Гонгадзе, указанному экс-генералом МВД Алексеем ПУКАЧЕМ, были обнаружены фрагменты останков еще двух человек.

В частности, следователи нашли человеческие кости, принадлежащие, согласно заключению эксперта, человеку 50 лет, и лобовая часть черепа человека 30-40 лет.

На месте убийства журналиста, возле села Сухолесы Белоцерковского района Киевской области, где с августа ведутся поиски фрагментов его одежды, обнаружены останки шестерых людей.

В частности, следователи обнаружили женский скелет (40-50 лет), фрагмент человеческого скелета, состоящего из челюсти и костей пальцев руки, а также фрагменты скелетов еще четверых людей. Один из них – череп человека 20 лет с явными признаками насильственной смерти. На черепе присутствуют характерные повреждения, возникшие вследствие удара тупым предметом.

Все останки, по данным источника «издания», переданы в Главное бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Украины.