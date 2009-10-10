Тушение пожара на иловых полях Бортничской станции продолжается

На иловых полях Бортничской станции аэрации ОАО «Киевводоканал» продолжается ликвидация пожара травяного настила.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вблизи села Гнидын Бориспольского района Киевской области на иловых полях Бортничской станции аэрации по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня подразделением пожарной охраны МЧС, техникой и работниками ОАО „Киевводоканал” ликвидировано пожар травяного настила на площади около 4 га (за сутки – 2 га).

Тушение остальных очагов пожара на площади около 4 га проводится путем подтопления.

По данным СЭС Дарницкого района Киева и СЭС Бориспольского района, наличие в воздухе вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций. Дальнейшего распространения возгорания и угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина пожара – поджог сухой травы неизвестным лицом.