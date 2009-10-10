Украина и ЕС практически согласовали таможенное сотрудничество

Украина и Европейский Союз практически согласовали вопрос таможенного сотрудничества и улучшения условий торговли в рамках переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ после завершения очередного раунда переговоров.

“На этом раунде мы практически закончили часть, касающуюся таможенного сотрудничества и улучшения условий торговли, за исключением одного вопроса, который имеет отношение к торговле товарами, касающегося таможенных сборов”, - сказал он.

Кроме того, по словам В.ПЯТНИЦКОГО, в ходе нынешнего раунда переговоров стороны подошли к более серьезной дискуссии по двум относительно новым в рамках переговорного процесса темам, связанным с прозрачностью и урегулированием споров.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, стороны также сделали шаг в поиске понимания в сфере санитарных и фитосанитарных мер и обсудили вопрос защиты интеллектуальной собственности, в которой одной из наиболее сложных тем остается вопрос географических указаний.

“Мы двигаемся вперед, обсуждая большое количество деталей, которые так или иначе необходимо обсудить, иногда для того, чтобы, возможно, лучшее понять друг друга, с одной стороны, а с другой, для нас каждый переговорный процесс или время между переговорами - это время, когда мы пытаемся понять, как выполнить то, о чем мы договариваемся, можем ли мы начать делать это уже сегодня, или, может, через определенное время, и что для этого нужно”, - сказал заместитель министра экономики.

Как сообщал УНИАН, 5-9 октября в Брюсселе прошел 8-й раунд переговоров между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли.

Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 18 февраля 2008 года.