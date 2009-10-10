Лемки требуют от власти обеспечить безвизовое пересечение границы

Лемки Украины требуют от руководителей государства обеспечить безвизовое пересечение украинско-польской границы депортированным из Польши.

Как передает корреспондент УНИАН об этом говорится в обращении делегатов и участников V Всеукраинского съезда лемков на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Авторы обращения отмечают, что к трагедиям ХХ века принадлежит «депортация этнических украинцев из исконных украинских земель Лемковщины, Перемищины, Подляшья и Холмщины УССР 1944-1946 и 1951 года». Они убеждены, что настало время «преодолеть последствия принудительных депортаций, эвакуаций, переселений, изгнаний. Историческая справедливость должна быть восстановлена!».

Лемки Украины требуют от руководителей государства «безвизового пересечения украинско-польской границы депортированным из Польши, членам их семей и потомкам с целью посещения родных сел, храмов и могил родственников; дать политическую и правовую оценку соглашению между правительством УССР и польским Комитетом национального освобождения об эвакуации украинского населения с территории Польшы, подписанном 9 сентября 1944 года, и признать соглашение незаконным и осудить его как нарушение прав и свобод граждан; дать политическую и правовую оценку акции «Висла» 1947 года, согласно которой украинское население Польши, которое осталось, было депортировано на северо-западные земли Польши и расселено между поляками с целью ассимиляции, а сотни украинцев-патриотов заключены в концлагере Явожно; совместно с правительством Польши разработать Государственную программу этнического возрождения Лемковщины, которая бы предусматривала возвращение депортированных на свои земли, возврат их имущества, развитие культуры и образования, удовлетворение религиозных потребностей, принять закон Украины «О признании депортированных лиц, принудительно переселенных в 1944-1946 и 1951 гг. с территории Польши в Украину».