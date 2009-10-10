Основатель Cirque du Soleil провел двухчасовое шоу

Космический турист основатель цирка Cirque du Soleil (Сирк дю Солей) Ги Лалиберте провел двухчасовое шоу, которым руководил прямо с Международной Космической станции. В благотворительном мероприятии, посвященном проблеме нехватки водных ресурсов, участвовали известные исполнители, актеры и политики в 14 городах мира.

Два часа представления, 14 стран и над всем этим – в буквальном смысле – главный дирижер – Ги Лалиберте. Он играет с каплей воды, временами надевает красный клоунский нос и с неизменной улыбкой представляет выступающих. Бывший вице-президент США Альберт Гор, композитор из Индии Рахман, французский музыкант Клод Шале, группа U2 из Великобритании, россиянин Николай Цискаридзе, - все они и многие другие участники стали представителями своей страны в общем проекте фонда «Одна капля».

Открыл марафон, как сообщает РИА Новости, канадский писатель Янн Мартель со стихотворением о диалоге солнца, луны и капельки воды. Акробаты канадского Cirque du Soleil представили специально приготовленный для шоу «водный номер», а из Москвы шло прямое включение с выступления балета Большого театра. Никакого соревнования – каждый выступил в защиту общего достояния – воды. Водным ресурсам, их сохранению посвящен и весь проект. Об этом заявил сам Ги Лалиберте.

Ги Лалиберте уже получил прозвище «первый клоун в космосе». Еще перед полетом на МКС он заявлял, что хочет использовать свое космическое путешествие для «чего-то действительно креативного».

Напомним, Ги Лалиберте отправился на МКС 30 сентября в качестве космического туриста. За возможность пребывания на орбите Земли он заплатил 35 миллионов долларов.