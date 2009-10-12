Грищенко: Порошенко может стать «супер-эффективным» министром

Новый министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обязан проводить политику Президента, но при этом может стать «супер-эффективным» председателем внешнеполитического ведомства. Об этом заявил в эфире Радио Свобода Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Константин ГРИЩЕНКО.

«Он сам не имеет ни права, ни конституционных возможностей проводить свою собственную политику. Он должен проводить политику Президента Украины», – отметил посол.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что внешняя политика в Украине – это одна из функций Главы государства.

В то же время он напомнил, что П.ПОРОШЕНКО имеет профессиональное внешнеполитическое образование.

«Он может сам по себе построить определенную линию, и я считаю, что у него есть все для этого возможности. У него есть все возможности быть супер-эффективным министром, с точки зрения политической поддержки внутри страны», – сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 октября утвердила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел. За такое решение проголосовали 240 с 440 депутатов, зарегистрировавшихся в зале.

Постановление о назначении П.ПОРОШЕНКО поддержали 1 депутат Партии регионов, 151 - фракции БЮТ, 63 - НУ-НС, 1 депутат фракции Компартии, 20 депутатов фракции Блока Литвина и 4 внефракционных депутата.

Согласно Конституции, кандидатуры на должности глав МИД и Министерства обороны на рассмотрение парламента вносит Президент Украины.