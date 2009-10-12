ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Центробанки не могут решить проблему кредитования», в котором пишет - ведущие центробанки мира насытили банковскую систему деньгами, но так и не решили проблему кредитования. Хотя центральные банкиры уже готовятся к концу кризиса…

http://delo.ua/dengi/banki/centrobanki-ne-mogut-problemu-kreditovanija-132014/

* * *

Также «Дело» в материале ««АэроСвит» перебазируется» пишет – крупнейшая авиакомпания страны нашла способ, как сэкономить на техническом обслуживании своих самолетов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/aerosvit-perebaziruetsja-132028/

* * *

«Дело» в публикации «В мире заканчиваются запасы нефти» пишет - эксперты предупреждают о том, что с 2020 г. добыча нефти начнет существенно сокращаться, а уже к 2030 г. миру грозит спад производства. Все это указывает на то, что в скором будущем нефть будет только дорожать и становится дефицитом…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/v-mire-zapasy-nefti-131884/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Киев» отправили по почте» пишет – правительство нашло нишу для рекапитализированного банка "Киев" - учреждение станет почтовым банком, пообещала в пятницу премьер-министр Юлия Тимошенко. Совместная работа облегчит для УГППС "Укрпочта" финансовое обслуживание клиентов, а банку "Киев" позволит в будущем выдавать кредиты более чем через 15 тыс. почтовых отделений, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1254538

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Бизнесу придется непросто» пишет – Верховная Рада в пятницу отменила и направила на доработку закон, облегчающий работу предпринимателей – снижающий требования к капиталу и упрощающий лицензирование. Этот документ, принятый еще летом, должен был улучшить бизнес-климат в Украине, но неожиданно не понравился конституционному большинству парламента из-за нормы об упрощении торговли алкоголем…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1254536

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство лечат от долговой зависимости» пишет – Президент Виктор Ющенко приостановил действие ряда постановлений Кабмина о выдаче госгарантий привлечения кредитов на общую сумму свыше 17 млрд грн. Причиной тому стало превышение бюджетного лимита по выдаче госгарантий на сумму 15,2 млрд грн. Впрочем, эксперты уверены, что правительство примет аналогичные постановления…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1254537

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Махмудов подружился с Тимошенко» пишет – решение суда требует возвращения акций «Лугансктепловоза» в госсобственность. Однако эксперты уверены в том, что «Трансмашхолдинг» бизнесмена Искандера Махмудова, купивший предприятие на аукционе, останется его хозяином…

http://eizvestia.com/markets/full/4183335

* * *

"Экономические известия" в публикации «Недострои отказываются от денег» пишут - Министерство регионального развития и строительства разбирается с двумя сотнями домов, которые отобрали для бесплатной передачи квартир очередникам и льготникам. В среду на заседании Кабмина ведомство отчитается по результатам мониторинга выбранных недостроев, и тогда будет принято решение, сколько объектов будет профинансировано. Пока что от участия в программе отказались четыре застройщика…

http://eizvestia.com/markets/full/4183329

* * *

Издание «Зеркало недели» в публикации «Инфляция: в одном шаге от годовой наметки» пишет - согласно данным Госкомстата от 6 октября, после двух предыдущих месяцев снижения - в июле и августе, в сентябре индекс потребительских цен снова вырос. И хотя нужно признать, что по сравнению с предыдущим годом показатели инфляции у нас в 1,8 раза ниже, до выхода на заложенную правительством на год цифру увеличения ИПЦ в 9,5% остается всего ничего — лишь 0,4%. На что вполне достаточно одного месяца…

http://zn.ua/2000/2020/67385/

* * *

«Зеркало недели» в материале «Банкинг-2012. Полезны ли современные фининституты для общества?» пишет - одно из распространенных совсем недавно заблуждений касается представлений о том, что очень крупные банки являются априори самыми надежными. То, что это совсем не так, красноречиво продемонстрировано не только в Украине (Укрпромбанк и банк «Надра»), но и на Западе, где активная фаза кризиса началась с неплатежеспособности банка-гиганта Lehman Brothers…

http://zn.ua/2000/2040/67441/

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Киевлян ждет бой за жетоны в метро» пишет – в столичном метрополитене сокращают персонал, а троллейбусы будут ходить на два часа меньше…

http://www.segodnya.ua/news/14085200.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Россия не справится» пишет - Россия предоставит сырьевую базу Дальнего Востока и Восточной Сибири китайцам. Соглашение о сотрудничестве до 2018 г. предполагает совместную разработку российских месторождений, но перерабатывающие и производящие предприятия будут строиться на китайской территории…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/12/216003

* * *

Издание «Известия» в публикации «Своими силами» пишет – приоритетным направлением государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. является постепенный отказ России от импорта продукции животноводства за счет ускоренного развития специализированного мясного и молочного скотоводства…

http://www.izvestia.ru/apk/article3134072/

(УНИАН)