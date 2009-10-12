Анонс на 12 октября

11-00 - пресс-конференция премьер-министра Ю.Тимошенко

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9-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам промышленности, инновационной и регуляторной политики (вул..Крещатик, 36, ким. №1021).

11-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития (ул..Крещатик, 36, к. №919).

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15-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры (ул..Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний).

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12-00 - В режиме видео-моста Москва-Киев состоится пресс-конференция зам. председателя Государственной Думы РФ, президента Российского газового общества Валерия Язева на тему: «Последние события и инициативы в области энергополитики и энергобезопасности: мир, Европа, Россия и Украина. Газовый аспект», посвященная итогам прошедшей в начале октября ежегодной конференция по вопросам политики Европейского союза газовой промышленности в Брюсселе (1 октября) и 24-го Мирового газового конгресса и выставки в Буэнос-Айресе (РИА Новости, ул. Станиславского, 3, офис 50).

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14-30- В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Окружного Административного суда г. Киева Олега Бачуна, во время которой он выступит с опровержением неправдивой информации, распространяемой некоторыми Интернет-СМИ и народными депутатами Украины относительно источников его доходов, а также мнимой коррупционной составляющей вынесения решения о запрещении продажи Одесского припортового завода (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Пресс-конференция при участии президента НОК Украины Сергея Бубки, председателя представительства Samsung Electronics в Украине Йонг Чул Парка, посвященная церемонии подписания Соглашения между Национальным олимпийским комитетом Украины и компанией Samsung Electronics (конференц-зал Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, ул. Эспланадная, 42, 2-й этаж