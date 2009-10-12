ВР срочно должна рассмотреть законопроект о рыночном сборе

Правительство Украины подало в Верховную Раду законопроект об отмене рыночного сбора, и настаивает на том, чтобы он был рассмотрен на пленарном заседании Верховной Рады во вторник (20 октября) как первоочередной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что действие этого сбора является абсолютно «нелогичным», этот сбор не взимается в других странах и, кроме того, приносит очень мало средств в местные бюджеты, поскольку фактически собирается теневым образом.

Премьер сообщила, что, по ее данным, общий размер такого сбора по Украине составляет «десятки миллиардов гривень», однако в местные бюджеты поступает, в общей сложности, лишь до 500 млн.

«Понятно, что этот налог, по сути дела, не администрируется и в местные бюджеты не попадает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что намерена сегодня направить обращение председателю Верховной Рады, а также в профильные комитеты парламента с просьбой рассмотреть законопроект в первоочередном порядке на ближайшем заседании ВР с тем, чтобы принять его в первом, втором, третьем чтении и в целом.

Как сообщал УНИАН, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе за проходы, проезды, по ставке в 20-200 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

7 октября Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.