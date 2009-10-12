КМУ разработал типовое соглашение для рыночных торговцев

Правительство Украины отработало типовое соглашение о сотрудничестве собственников рынков и предпринимателей с целью недопущения теневых и незаконных форм работы на оптово-розничных рынках страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

«Именно в этих соглашениях и были колоссальные злоупотребления. Когда, например, мелкие предприниматели за свои деньги на рынках строили торговые павильоны и магазины, а хозяева рынков, к сожалению, просто требовали это отдать рынку, несмотря на то, что мелкий предприниматель вложил свои деньги и это (магазины) является его собственностью по законам Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что новое типовое соглашение будет в виде законопроекта подано в Верховную Раду.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в течение ближайшего месяца она планирует провести широкую встречу с организациями предпринимателей и отдельными предпринимателями, торгующими на рынках Украины, с тем, чтобы обсудить действия, которые необходимо предпринять для наведения порядка в области торговли на рынках.

«Мы будем с ними вместе полностью доводить до логического конца наведение порядка в отношениях между продавцами на рынках, собственниками рынков, местной властью и государственной. Думаю, что мы много чего сможем сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.