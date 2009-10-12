На Южный Китай обрушился тропический шторм

Тропический шторм "Парма", семнадцатый в этом сезоне, утром в понедельник обрушился на провинцию Хайнань (Южный Китай), сообщает информационное агентство "Синьхуа".

"В первые минуты после удара стихии в городе Ваньнине осадки были небольшими, однако в зону шквалистого ветра силой до семи баллов попала практически вся территория острова Хайнань и часть территории полуострова Лэйчжоу в соседней провинции Гуандун", - отмечается в сообщении. В воскресенье в Ваньнине шла подготовка к приходу стихии: была проведена инспекция водохранилищ, стройплощадок, портов, жилых домов в низменных местах. Ночью в порт вернулись все рыболовные суда, было отдано распоряжение об эвакуации жителей в случае необходимости.