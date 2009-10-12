ГЛАВНОЕ на 12 октября (день)

Хроника дня

*** Главные новости первой половины дня: Ющенко не подпишет изменения к бюджету-2009; Рада будет готовить к рассмотрению госбюджет-2010; с 12 по 24 октября Украину посетит миссия МВФ; с 14 октября в Украине вводится международный формат телефонных номеров

Ющенко не подпишет изменения к бюджету-2009 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год, и предлагает парламенту, в соответствии с Конституцией, повторно рассмотреть закон вместе с поданными им предложениями.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом идет речь в письме главы государства к Верховной Раде.

В документе В.ЮЩЕНКО напоминает, что 6 октября Верховная Рада приняла постановление, пунктом первым которого ему предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу закона «О внесении изменений в Закон «О Госбюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», безотлагательно обнародовав текст данного документа за подписью Президента.

В этой связи глава государства заметил, что данный закон был возвращен в парламент для повторного рассмотрения, поскольку во время рассмотрения 21 августа 2009 года претерпел определенные изменения.

Президент напоминает, что, согласно решению Конституционного Суда от 7.07.98, если Верховная Рада, отклонив или полностью учтя предложения главы государства, по своей инициативе вносит в закон дополнительные изменения, не предусмотренные предложениями Президента, то измененный таким образом закон подпадает под действие ч. 2 ст. 94 Конституции. Речь идет, собственно, о том, что Президент имеет право возвратить такой закон для нового рассмотрения парламентом со своими мотивированными и сформулированными предложениями – или подписать его, принять к выполнению и официально обнародовать.

Кроме того, на неизменности текста закона в случае отклонения всех предложений Президента указано также в решении КС от 7.07.09 (дело о конституционно установленной процедуре вступления в силу закона), напомнил В.ЮЩЕНКО.

“Собственно, учитывая изложенное и руководствуясь ч. 2 ст. 94 Конституции, Президент и возвратил закон о внесении изменений в Госбюджет-2009 в Верховную Раду для повторного рассмотрения”, - говорится в письме.

При этом В.ЮЩЕНКО заметил, согласно вышеупомянутому решению КС от 7.07.98, примененное Президентом в отношении принятого закона вето имеет своим юридическим последствием отмену последних результатов голосования за данный документ и открытие процедуры его повторного рассмотрения в Верховной Раде, которая, со своей стороны, имеет право учитывать или не учитывать предложения главы государства и принять закон снова.

Согласно нормам ч. 4 ст. 94 Конституции, Президент обязан подписать закон и официально обнародовать его, если во время повторного рассмотрения он снова принят не менее чем двумя третями голосов ВР. Вместе с тем, отмечает в письме В.ЮЩЕНКО, закон, о котором идет речь, повторно парламентом не рассматривался, не принимался и был направлен главе государства постановлением Верховной Рады.

«Учитывая изложенное, не могу подписать закон от 21 августа 2009 года № 1608-VІ «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины», и предлагаю парламенту в соответствии с Конституцией повторно рассмотреть его вместе с предложениями Президента”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время, отмечается в письме к Верховной Раде, в случае опубликования данного закона вопреки установленной Конституцией процедуре рассмотрения, принятия и вступления им в силу, Президент вынужден будет обжаловать его в Конституционном Суде.

Как сообщал УНИАН, Законом “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины” устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над своими сметными расходами в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Литвин: Рада должна готовить к рассмотрению госбюджет-2010

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что парламент должен готовить к рассмотрению в первом чтении проект Госбюджета на 2010 год, поскольку документ не возвращен правительству на доработку.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Если Верховная Рада Украины не возвращает проект бюджета в Кабинет министров, это значит, что он становится собственностью Верховной Рады Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, «нужно сосредоточить все усилия, чтобы подготовить документ не тот, который будет нужен Кабинету министров, Президенту, Верховной Раде, а тот, который нужный всей стране».

«Чтобы это был бюджет не выживания, чтобы это был бюджет как минимум жизни», - сказал руководитель парламента.

В Украину прибывает миссия МВФ

С 12 по 24 октября в Киеве с визитом будет находиться миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Об сообщила УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, в ходе запланированных в рамках визита встреч будут обсуждаться вопросы экономической и финансовой ситуации в Украине. Эксперты МФВ оценят выполнение показателей критериев эффективности программы «Стенд-бай», согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 23 июля 2009 г., подписанному между Украиной и МВФ.

Как сообшалось, МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.

ТЭК: «Газ Украины» заключил договоры на поставки газа в новом отопительном сезоне с более 200 предприятиями ТКЭ

ДК «Газ Украины» заключила договоры относительно снабжения природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. с более чем 200 предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые обеспечили стопроцентные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что в то же время, достаточно много предприятий ТКЭ (с более чем 1000 всех предприятий ТКЭ) до сих пор не смогли провести расчеты за потребленный с 01.10.08 природный газ и заключить со своей стороны договоры на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне. Их задолженность перед компанией за потребленный на протяжении отопительного сезона 2008-2009 гг. природный газ составляет свыше 2,748 млрд. грн. (уровень оплаты – 67%).

Кроме того, свыше 774 млн. грн. составляет долг перед компанией за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (уровень оплаты – 57%).

Среди наибольших должников – предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской областей, а также г. Киева.

Низкий уровень расчетов предприятий теплокоммунэнерго, которые не смогли обеспечить выполнение собственных договорных обязательств относительно стопроцентной оплаты за газ, осложняет подготовку к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг., заключение ими договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

Договоры на снабжение природного газа в новом отопительном сезоне наиболее пассивно заключаются со стороны предприятий ТКЭ Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Тернопольской областей, а также в г. Севастополь.

ДК «Газ Украины» обращает внимание на нежелание отдельных руководителей предприятий ТКЭ решать вопрос по погашению задолженности за газ. Это, в свою очередь, значительно осложняет начало отопительного сезона в ряде регионов.

Компания также требует от руководителей предприятий ТКЭ ускорить проведение расчетов за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на снабжение им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. и выделения плановых объемов газа.

КМУ и СНБОУ разберутся с малыми ГЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров Украины рассмотреть вопрос приватизации малых гидроэлектростанций (ГЭС).

Об этом сказано в указе Президента от 9 октября № 816/2009, текст которого обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент также поручил правительству до февраля 2010 года разработать и утвердить отраслевую комплексную программу реконструкции ГЭС и строительства новых объектов гидроэнергетики, в том числе и малых ГЭС, предусмотрев при этом мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности гидроэнергетики.

Кроме того, Кабмину поручено рассмотреть вопрос обоснованности уровня тарифа на электроэнергию, генерируемую ГЭС, с учетом инвестиционной надбавки, а также усовершенствовать порядок подключения малых ГЭС к электросетям.

Президент также рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики в течение месяца разработать и утвердить порядок частичной компенсации стоимости электроэнергии, отпускаемой малыми ГЭС по «зеленым тарифам» энергоснабжающим компаниям или напрямую потребителям.

Президент также поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны предусмотреть в плане работы СНБО на IV квартал проведение отдельного заседания, посвященного вопросам развития гидроэнергетики.

РФ в конце года может поставить перед Украиной вопрос об оплате штрафов за недобор газа - вице-спикер Госдумы

Россия в конце года может поставить перед Украиной вопрос об оплате штрафов за недобор газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве сказал вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«До сих пор «Газпром» плату с Украины берет за фактически выбранный объем газа, не штрафуя ее за невыбранный объем. Я думаю, что это должно стать предметом разбирательства. Обычно этот принцип «бери или плати» по итогом за год идет. Поэтому, может, 1 января станет вопрос, что за невыбранные объемы нужно платить», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что Украина не выбирает законтрактованные объемы газа, как и ряд европейский стран. По его словам, если заказчик не выбирает более 80% законтрактованного газа согласно подписанных контрактов, он должен оплатить за не выбранные объемы.

В.ЯЗЕВ добавил, что крупнейшие потребители Европы ведут переговоры с «Газпромом» по этому вопросу.

РФ Может снизить с 1 ноября экспортную пошлину на сырую нефть

Экспортная пошлина на российскую сырую нефть с 1 ноября может снизиться до 229-231 долларов с нынешних 240,7 доллара за тонну, сообщил РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина Александр Сакович.

По его словам, с 15 сентября по 11 октября включительно средняя цена на российскую нефть марки Urals составила 67,05 доллара за баррель. "Если за оставшиеся три торговых дня цена на нефть будет в коридоре 67-71 доллара за баррель, то окончательная цена мониторинга с 15 сентября по 14 октября составит 67,04-67,59 доллара за баррель", - сказал Сакович.

Таким образом, исходя из формулы расчета экспортной пошлины на нефть, установленной законом о таможенном тарифе, экспортная пошлина на нефть с ноября может составить 229-231 доллар за тонну, на светлые нефтепродукты - 166-168 долларов (в октябре - 174,5 доллара), на темные нефтепродукты - около 90 долларов за тонну (сейчас - 94 доллара за тонну).

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина опять повышалась.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.

Ирак рассчитывает утроить добычу нефти

Производство нефти на трех гигантских месторождениях Ирака - Западная Курна, Аз-Зубейр и Румейла в течение ближайших шести лет достигнет 7 миллионов баррелей в сутки, заявил, выступая на иракском телеканале "Ас-Салям", министр нефти Ирака Хусейн аш-Шахрастани.

"Инвестиции иностранных компаний в месторождения Западная Курна, Аз-Зубейра и Румейла принесут Ираку 100 миллиардов долларов, а общая производительность трех месторождений в течение следующих шести лет достигнет семи миллионов баррелей в день", - сказал он, передают РИА Новости.

Объем производства нефти в Ираке в настоящее время составляет 2,4 миллиона баррелей в сутки. Аш-Шахрастани подтвердил, что возглавляемое им ведомство рассматривает в настоящее время предложения компаний ЛУКОЙЛ и Exxon Mobil в связи с месторождением Западная Курна. Решение по этому и другим нефтяным полям будет принято, по его словам, "в скором времени".

Ожидается, что прямые переговоры между министерством нефти Ирака и компанией ЛУКОЙЛ по проекту "Западная Курна-1" могут начаться уже 14 октября.

Как заявил в интервью информационному телеканалу "Вести"президента ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, добыча на этом крупномасштабном месторождении должна составлять почти 1,5 миллиона баррелей в день. Сервисный контракт на разработку нефтяного месторождения Румейла, содержащего 17,7 миллиарда баррелей нефти, был заключен на прошлой неделе между министерством нефти Ирака и консорциумом британской ВР и китайской CNPC.

Связь: С 14 октября в Украине вместо «8» будет введен новый международный формат префикса международного и междугородного телефонных номеров

В ночь с 13 на 14 октября в Украине вместо «8» будет введен новый международный формат префикса международного и междугородного телефонных номеров.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации связи (Госсвязи) и Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

По данным НКРС, 14 октября в 00:00 часов всеми операторами телекоммуникаций Украины будет осуществлен перевод национальных кодов зон назначения с формата „0ХХ” на формат „ХХ”, перевод национальных идентификационных кодов в данный формат, замена национального (междугородного) префикса „8” на „0”, замена международного префикса „8-10” на „0-0”, введение на сети национального кода зоны для Киевской области „45”.

При этом, по данным Госсвязи, срок одновременного действия старых и новых форматов национальных кодов зон назначения и национальных идентификационных кодов операторов (префиксов) в межоператорском взаимодействии «будет действовать в течение одних суток, то есть до 15 октября 2009 года».

Что касается сроков поддержки операторами старых форматов префиксов, то «Укртелеком» будет поддерживать старый формат набора телефонных номеров через «8» лишь одни сутки - до 15 октября, с этой даты для абонентов фиксированной телефонной сети «Укртелекома» поддержка старых форматов кодов будет прекращена. Такой короткий срок перехода, по данным Госсвязи, обусловлен наличием на сетях фиксированной связи компании значительной доли устаревших аналоговых АТС.

В то же время, по данным Госсвязи, в сетях мобильной (подвижной) связи, которые построены исключительно на цифровом оборудовании, операторы «могут обеспечить одновременное использование старых и новых форматов кодов до конца ноября 2009 года.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службах операторов связи, операторы устанавливают разные сроки перехода на новые форматы префикса.

В частности, абоненты Beeline, в который входят операторы мобильной связи «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком», после перехода Украины на новые форматы префиксации смогут до 15 января 2010 года набирать номера как в новом, так и в старом форматах.

Абонентам «Киевстара» возможность набирать номера двумя способами будет доступна не менее одного месяца с момента перехода на новые форматы префикса, оператор «Интертелеком» обеспечит одновременное использование старых и новых форматов кодов до 30.11.2009 года, компания УМС - до февраля 2010 года и т.д.

В дальнейшем, после полного перехода на новые форматы набора префиксов телефонных номеров, у каждого оператора будет работать автоответчик, информирующий о новом порядке набора.

По данным НКРС, комиссией переоформлены разрешения на использование номерного ресурса операторам телекоммуникаций, которые используют идентификационные коды сетей и коды альтернативного выбора маршрутов и сетей.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Министерства транспорта и связи Украины от 29.09.2008 № 1200 "Об утверждении Плана перехода на перспективную систему нумерации телефонной сети общего пользования Украины", с 14 октября 2009 года в Украине будет изменен порядок набора междугородных и международных номеров (выход на эти сети за счет набора префиксов международного и междугородного набора).

С 14 октября т.г. для выхода на междугородную телефонную сеть необходимо будет вместо префикса "8-0" набрать префикс "0". Для выхода на международную телефонную сеть вместо префикса "8-10" – префикс "0-0".

Таким образом, с этой даты для звонков в другой город Украины или другой страны, а также на сеть оператора мобильной связи (где используется принцип междугородной префиксации), первой цифрой набора становится 0, а не 8, как было раньше и остается еще сегодня.

Так, для междугородных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем код нужного города (без первой цифры «0» в существующем коде), далее без интервала — номер телефона абонента, который вызывается. Для звонков на номера телефонов абонентов операторов мобильной связи необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем — код сети оператора мобильной связи (без первой цифры «0» в существующем коде) и номер телефона абонента, который вызывается.

Для внутриобластных телефонных разговоров необходимо вместо префикса «8» набирать префикс «0» (дождаться непрерывного сигнала), дальнейший набор номера (кроме абонентов Киевской области) остается без изменений. Для Киевской области вводится новый собственный код «45» вместо кода «044».

Для осуществления международного вызова вместо международного префикса «8-10» необходимо набирать новый префикс «0-0», т.е. «0» (дождаться непрерывного сигнала), затем — снова «0», далее без интервала — код страны, код города и номер телефона абонента.

Изменится с 14 октября и порядок набора номеров глобальных и других услуг: формат набора услуги "8-900" изменится на "0-900", услуги "8-900-30" на "0-900-30", услуги "8-800" на «0-800».

ЕК призывает страны ЕС усилить меры против спамеров

Еврокомиссия призвала правительства стран Евросоюза без промедления создать законодательную базу для ужесточения санкций против распространителей спама, получателями которого, согласно данным исполнительной власти ЕС, являются 65% европейцев. Под спамом принято понимать рассылку коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений, адресованным тем, кто не выражал желания их получать. "Борьба со спамом должна вестись предельно быстро. Мы должны обеспечить на уровне ЕС принятие законодательства, предусматривающего гражданско-правовые и уголовные санкции против спамеров", - говорится в заявлении еврокомиссара по телекоммуникациям Вивьян Рединг, распространенном в Брюсселе. Как установила Еврокомиссия, во многих странах ЕС распространители спама действуют практически безнаказанно. В тройку лидеров по объему наложенных на спамеров денежных штрафов вошли Нидерланды, где они были оштрафованы на общую сумму один миллион евро, Италия (570 тысяч евро) и Испания (30 тысяч евро).

Предпринимательство: Правительство настаивает, чтобы законопроект об отмене рыночного сбора был рассмотрен ВР как первоочередной - Тимошенко Правительство Украины подало в Верховную Раду законопроект об отмене рыночного сбора, и настаивает на том, чтобы он был рассмотрен на пленарном заседании Верховной Рады во вторник (20 октября) как первоочередной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что действие этого сбора является абсолютно «нелогичным», этот сбор не взимается в других странах и, кроме того, приносит очень мало средств в местные бюджеты, поскольку фактически собирается теневым образом.

Премьер сообщила, что, по ее данным, общий размер такого сбора по Украине составляет «десятки миллиардов гривень», однако в местные бюджеты поступает, в общей сложности, лишь до 500 млн.

«Понятно, что этот налог, по сути дела, не администрируется и в местные бюджеты не попадает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что намерена сегодня направить обращение председателю Верховной Рады, а также в профильные комитеты парламента с просьбой рассмотреть законопроект в первоочередном порядке на ближайшем заседании ВР с тем, чтобы принять его в первом, втором, третьем чтении и в целом.

Как сообщал УНИАН, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе за проходы, проезды, по ставке в 20-200 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

7 октября Кабинет министров Украины одобрил законопроект об отмене рыночного сбора с предпринимателей, торгующих на рынках Украины.

Правительство отработало типовое соглашение между собственниками рынков и предпринимателями - Тимошенко

Правительство Украины отработало типовое соглашение о сотрудничестве собственников рынков и предпринимателей с целью недопущения теневых и незаконных форм работы на оптово-розничных рынках страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.

«Именно в этих соглашениях и были колоссальные злоупотребления. Когда, например, мелкие предприниматели за свои деньги на рынках строили торговые павильоны и магазины, а хозяева рынков, к сожалению, просто требовали это отдать рынку, несмотря на то, что мелкий предприниматель вложил свои деньги и это (магазины) является его собственностью по законам Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что новое типовое соглашение будет в виде законопроекта подано в Верховную Раду.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в течение ближайшего месяца она планирует провести широкую встречу с организациями предпринимателей и отдельными предпринимателями, торгующими на рынках Украины, с тем, чтобы обсудить действия, которые необходимо предпринять для наведения порядка в области торговли на рынках.

«Мы будем с ними вместе полностью доводить до логического конца наведение порядка в отношениях между продавцами на рынках, собственниками рынков, местной властью и государственной. Думаю, что мы много чего сможем сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Автопром: АвтоВАЗ после реконструкции выпустит low-cost автомобиль В ближайшее время АВТОВАЗ намерен начать реконструкцию одной из линий главного конвейера под производство новой модели. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Реконструкция линии главного конвейера является важной частью инвестиционной программы АВТОВАЗа, предполагаемый объем которой составляет 42 млрд рублей. В рамках совместных с компаниями "Рено" и "Ниссан" инвестиционных планов завод сконцентрирует усилия на реализации проектов по выпуску 5- и 7-местных универсалов и фургонов и автомобиля низкой ценовой категории /low-cost/, для выпуска которых планируется провести модернизацию металлургического и прессового производства автозавода.

Как сообщил 9 октября президент АВТОВАЗа Игорь Комаров, российский автоконцерн договорился со своими зарубежными партнерами о конкретных сроках, объемах и о долевом участии в финансировании строительства новой производственной линии. Предполагается следующее финансирование этой линии: 75 проц за счет средств альянса и 25 проц за счет средств АВТОВАЗа. В случае успешной реализации этих планов, в 2012 году АВТОВАЗ планирует начать производство на единой платформе автомобилей трех концернов.