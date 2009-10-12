Завтра в Украине будет тепло и пройдут дожди

Во вторник, 13 октября, в Украине температура воздуха днем прогреется до 17-22°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях облачно; ожидаются дожди, утром и днем - очень сильные, в горах с мокрым снегом; температура на протяжении суток - 6-11° тепла, в Карпатах – около 0°.

На остальной территории облачно с прояснениями; временами дождь, местами гроза, В Винницкой и Житомирской областях утром и днем ожидается сильный дождь, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье - без осадков. Температура ночью 7-12°, на юге - до 16°, днем - 17-22°, в южной и восточной части - 22-27°.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с, местами, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Временами дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 7-12° тепла, днем - 17-22°.

В Киеве облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 9-11° тепла, днем – около 20°.