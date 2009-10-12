Германия планирует оказать Украине помощь в подготовке к Евро-2012

Германия планирует оказать Украине техническую помощь в подготовке проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в Киеве Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ Наталья ЗАРУДНАЯ.

“Активно продолжается сотрудничество по подготовке возможного соглашения об оказании технической помощи Украине в подготовке Евро-2012”, - сказала она.

По словам Н.ЗАРУДНОЙ, первая группа экспертов для конкретной проработки этих предложений приедет в Украину в ближайшие дни.

Н.ЗАРУДНАЯ отметила, что сейчас проходят активные контакты по обмену опытом между Германией, которая готовила чемпионат мира по футболу 2006 года, и польскими и украинскими специалистами, в частности, в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Посол сообщила, что 5-6 октября в Берлине состоялись такие консультации.

Отвечая на вопрос, какую именно техническую помощь может предоставить ФРГ, Н.ЗАРУДНАЯ сказала, что, прежде всего, речь идет о разных программах подготовки специалистов для обслуживания гостей чемпионата.

Она напомнила, что Германия является одним из наиболее “щедрых доноров” Украины по вопросам технической помощи не только в экономической и социальной сферах, но и военно-технической. “Общая помощь на этот год определена в сумме около 55 млн. евро”, - добавила Н.ЗАРУДНАЯ.